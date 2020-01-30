"Даллас, це Г'юстон!" Українські нацгвардійці жорстко затролили терористів на Донбасі

Під час війни на Донбасі російські найманці нерідко сприймали військових Нацгвардії за іноземців. Українці ж, користуючись цим, просто розводили терористів.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів пресофіцер бригади швидкого реагування Національної гвардії та ветеран війни Андрій Куліш, відомий також як військовий блогер "Харитін Старський". Він зізнався, що в 15 років був в УНА-УНСО і бив "ментів" каменюками, а в 30 записався до НГУ, щоб з уже знайомими силовиками знищувати окупантів на Донбасі.

"Ще у часи першої ротації зупиняємося якось в Ізюмі. Виходжу з машини разом із діловодом Орестом. Заходимо в магазин, я йому підморгую – мовляв, будеш перекладачем. І такий: "Пліз, айскрім енд семкі". А ми такі всі модні, в американських окулярах тактичних, реально схожі на іноземців. Бачили би в очі тих продавчинь", – пригадав нацгвардієць.

Андрій Куліш розповів, як нацгвардійці розводили терористів на Донбасі

За його словами, закінчилася історія тим, що за ним потім ганялася бабуся із чебуреками: "Пліз-пліз, ван долар, грін-кард".

Перебуваючи на Світлодарській дузі, продовжив Андрій, нацгвардійці любили їздити за морозивом.

"Заходимо в магазин у спорядженні, яке нам передали американці. Й замкомвзоду Богдан Шидловський, з американським акцентом звертається до підлітків: "Прощу прощенія, рєбіята, чи є батарєйкі, хау матч?" І бачиш, як у молоденької продавчині в очах уже весілля на березі Міссісіпі", – сміючись, додав Куліш.

Крім цього, часто військові прикидувалися й поляками. А між собою жартували, гадаючи, що ж після такої зустрічі з іноземцями, наприклад, якась дівчина розповідатиме батькам вдома.

"…Що заїжджали до магазину ці брудні укропи, і два такі здоровенні поляки", – переповів він здогадки свого колеги.

Однак найсмішніший випадок на окупованих ворогом територіях Донбасу трапився, коли Андрій Куліш із замкомвзоду Богданом сиділи в бліндажі, на березі водосховища.

Андрій Куліш Фото з особистого архіву нацгвардійця

"До сепарів далекувато, зате дуже гарно видно. Стало нам нудно, і я його питаю: "Як думаєш, слухають нас сепари?" Він: "Ну напевно". Я ж: "Давай перевіримо". Відповзаю на десяток метрів і кажу в рацію англійською: "Даллас, Даллас, це Г'юстон, американські бойові плавці висуваються на позиції". А далі українською, через декілька секунд: "Прийняв. Хай америкоси їм там всиплють нормально", – переповів солдат натівського стандарту українською.

Андрій Куліш в Нацгвардії Фото з особистого архіву нацгвардійця

Опісля, продовжив він, буквально за 5-10 хвилин "сепарня почала з усіх стволів валити по комишах на березі". Адже ворог реально повірив, ніби там перебувають американські водолази.

"Але й ми упевнилися, що нас прослуховують…" – підсумував Андрій Куліш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командир парашутно-десантного взводу 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади Збройних сил України Еміль Ішкулов вразив українців розповіддю про героїзм і мужність військових ЗСУ під час жорстоких боїв на Донбасі.

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