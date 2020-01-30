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30 січня • оновлено в 10:14
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"Даллас, це Г'юстон!" Українські нацгвардійці жорстко затролили терористів на Донбасі

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Під час війни на Донбасі російські найманці нерідко сприймали військових Нацгвардії за іноземців. Українці ж, користуючись цим, просто розводили терористів.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів пресофіцер бригади швидкого реагування Національної гвардії та ветеран війни Андрій Куліш, відомий також як військовий блогер "Харитін Старський". Він зізнався, що в 15 років був в УНА-УНСО і бив "ментів" каменюками, а в 30 записався до НГУ, щоб з уже знайомими силовиками знищувати окупантів на Донбасі.

"Ще у часи першої ротації зупиняємося якось в Ізюмі. Виходжу з машини разом із діловодом Орестом. Заходимо в магазин, я йому підморгую – мовляв, будеш перекладачем. І такий: "Пліз, айскрім енд семкі". А ми такі всі модні, в американських окулярах тактичних, реально схожі на іноземців. Бачили би в очі тих продавчинь", – пригадав нацгвардієць.

Андрій Куліш розповів, як нацгвардійці розводили терористів на Донбасі

Андрій Куліш розповів, як нацгвардійці розводили терористів на Донбасі

За його словами, закінчилася історія тим, що за ним потім ганялася бабуся із чебуреками: "Пліз-пліз, ван долар, грін-кард".

Перебуваючи на Світлодарській дузі, продовжив Андрій, нацгвардійці любили їздити за морозивом.

"Заходимо в магазин у спорядженні, яке нам передали американці. Й замкомвзоду Богдан Шидловський, з американським акцентом звертається до підлітків: "Прощу прощенія, рєбіята, чи є батарєйкі, хау матч?" І бачиш, як у молоденької продавчині в очах уже весілля на березі Міссісіпі", – сміючись, додав Куліш.

Крім цього, часто військові прикидувалися й поляками. А між собою жартували, гадаючи, що ж після такої зустрічі з іноземцями, наприклад, якась дівчина розповідатиме батькам вдома.

"…Що заїжджали до магазину ці брудні укропи, і два такі здоровенні поляки", – переповів він здогадки свого колеги.

Однак найсмішніший випадок на окупованих ворогом територіях Донбасу трапився, коли Андрій Куліш із замкомвзоду Богданом сиділи в бліндажі, на березі водосховища.

Андрій Куліш

Андрій Куліш

Фото з особистого архіву нацгвардійця

"До сепарів далекувато, зате дуже гарно видно. Стало нам нудно, і я його питаю: "Як думаєш, слухають нас сепари?" Він: "Ну напевно". Я ж: "Давай перевіримо". Відповзаю на десяток метрів і кажу в рацію англійською: "Даллас, Даллас, це Г'юстон, американські бойові плавці висуваються на позиції". А далі українською, через декілька секунд: "Прийняв. Хай америкоси їм там всиплють нормально", – переповів солдат натівського стандарту українською.

Андрій Куліш в Нацгвардії

Андрій Куліш в Нацгвардії

Фото з особистого архіву нацгвардійця

Опісля, продовжив він, буквально за 5-10 хвилин "сепарня почала з усіх стволів валити по комишах на березі". Адже ворог реально повірив, ніби там перебувають американські водолази.

"Але й ми упевнилися, що нас прослуховують…" – підсумував Андрій Куліш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командир парашутно-десантного взводу 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади Збройних сил України Еміль Ішкулов вразив українців розповіддю про героїзм і мужність військових ЗСУ під час жорстоких боїв на Донбасі.

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Автор
Марта Рок
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" сепаратист Національна гвардія
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Понятно... нацики то гуталином намажутся выдавая себя за негров то губы накрасят и шпилят друг друга выдавая себя за толерантных европейцев а про Хьстон (у нас проблемы) - вообще зачетно - это кричали нацики на всех языках во всех котлах ...
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Ну и скажите мне,что они не идиоты !!!!)))))))))
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фил филька
фил филька
3 с лишним тысячи охладело и 3,5 тысяч небоевых. итого сколько таких троллей набралось?))
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