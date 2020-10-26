COVID-19 може спровокувати безпліддя у чоловіків – вчені

Перенесений COVID-19 може негативно позначитися на чоловічому репродуктивному здоров'ї і привести до безпліддя або ж зниженої фертильності майбутніх поколінь.

Таке припущення висловили російські вчені. Так, членкиня Академії наук РФ, голова виконавчого комітету Союзу педіатрів Росії Лейла Намазова-Баранова заявила, що у хлопчиків, які побороли коронавірус, змінюється сперматогенез, передає "РИА Новости".

За її словами, обстеження дітей після перенесеного захворювання, в тому числі безсимптомного, показало зниження когнітивних функцій на 30%.

"Разом з урологами ми привертаємо увагу до того, що насправді у хлопчиків після перенесеної коронавірусної інфекції відбувається серйозна зміна сперматогенезу. Це нам у майбутньому загрожує знову проблемами з низькою фертильністю наступних поколінь", – заявила Намазова-Баранова.

Вона закликала обов'язково спостерігати за дітьми, які перенесли COVID-19.

Крім того, як пишуть "Вести", головний позаштатний спеціаліст МОЗ РФ із репродуктивного здоров'я Олег Аполіхін заявив, що в чоловіків, які хворіли на COVID-19 у легкій формі або безсимптомно, потім можуть з'явитися аутоімунні захворювання, що призводять до безпліддя.

При цьому передбачається, що фертильність чоловіків, тобто можливість мати потомство, може відновитися під час сперматогенезу, який триває в середньому три місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Канаді розробили експрес-тест для виявлення вірусу SARS-CoV-2 у стічних водах. Як вважають вчені, це дозволить контролювати поширення патогену.