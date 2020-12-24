В Україні склали новий список країн "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я України 24 грудня оновило список країн, що потрапляють до "червоної" зони щодо рівня поширення COVID-19.

Як випливає з інформації, оприлюдненої на сайті МОЗ, у цей перелік потрапили 45 держав (щоб подивитися весь список, доскрольте сторінку до кінця).

Порівняно з минулим тижнем, "червоних" країн стало на дві менше, проте вони доповнилися Великобританією, Румунією та Німеччиною.

Україна опинилася 46-му місці (середня кількість заражених коронавірусом на 100 тис. населення, за даними за останні 14 днів – 374).

У топі списку Литва, Сербія, Грузія і Хорватія, де показник заражуваності вище за 1,1 тисячі.

Додамо, що після повернення з країн "червоної" зони українці повинні піти на самоізоляцію або отримати негативний ПЛР-тест на COVID-19 не більше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Повний перелік:

Як повідомляв OBOZREVATEL: