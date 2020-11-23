Ми дійшли до межі, – ексзаступниця голови МОЗ про сортування українців з COVID-19

Україна стоїть на межі введення протоколу сортування хворих COVID-19, коли лікарям доведеться надавати допомогу лише частині пацієнтів.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" повідомила заступниця міністра охорони здоров'я в 2014-2015 роках Наталія Лисневська. Вона також пояснила, що означає цей протокол.

"Медичне сортування – це процес, коли лікар або інший фахівець змушений вибрати, кому надавати медичну допомогу, а кому ні", – сказала експертка.

Вона зазначила, що подібний сценарій спостерігався в Італії. Там на початку пандемії сортували хворих за віком.

"Відразу в медичній карті видно, що якщо в пацієнта багато супутніх захворювань, то ймовірність одужати дуже низька. Брали на лікування тих, у кого ймовірність одужання була вище", – сказала колишня заступниця голови МОЗ.

Як уточнила вона, критеріїв медичного сортування може бути дуже багато. Конкретних показників в Україні не прописано. "Слава богу, Україна не потребувала медичного сортування як такого, хоча такий термін є", – зазначила Лисневська.

Експертка підкреслила, що всі лікарі й інфекціоністи вже говорять, "що ми дійшли до межі".

Так, важка ситуація спостерігається через брак ліжок із підведеним киснем, необхідним пацієнтам із тяжким перебігом коронавірусної хвороби.

"Те, що звітують, що 60% зайнятих ліжок – це із загальної кількості. А спеціалізовані ліжка на сьогодні вже майже всі зайняті. Це досить важко", – заявила Лисневська.

Як писав OBOZREVATEL, раніше головний лікар госпіталю МВС Юрій Сак заявив, що без нового локдауну Україна може не впоратися з пандемією. Він також сказав, що вводив би жорсткий карантин, не чекаючи 15 тисяч нових інфікованих на добу.