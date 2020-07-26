Сценарій пандемії в Україні відрізняється від європейського: МОЗ виступило із закликом

Міністерство охорони здоров'я України у зв'язку з пандемією COVID-19 закликало вагітних звести до мінімуму перебування в місцях масового скупчення людей, а при перших симптомах респіраторного захворювання звертатися до лікаря.

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Такі рекомендації пов'язані з високими показниками захворюваності серед вагітних. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, сказано на сторінці відомства у Facebook.

Зазначається, що епідемія коронавірусу має дещо інший сценарій в Україні, ніж в Європі. Так, в Україні фіксується значно менша кількість інфікування і летальних випадків від COVID-19 серед літніх, однак більше – серед дітей і вагітних.

Від початку пандемії в країні нова інфекція підтверджена в 4500 дітей (госпіталізовано близько 600). Більше 500 випадків зафіксовано у вагітних, в тому числі два летальних.

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Скріншот

Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 25 липня дев'ять областей України не були готові до пом'якшення протиепідемічних обмежень, введених через коронавірус. Водночас добу тому йшлося лише про шість регіонів.