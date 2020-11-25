Степанов назвав країни, які можуть стати прикладом для України в боротьбі з COVID-19

Системи електронного відстеження контактів і жорсткий контроль за додержанням карантину, введені Південною Кореєю та Сінгапуром, могли б стати прикладом для України.

Таку думку в інтерв'ю програмі "Зе Інтерв'юер" висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Розмова з чиновником про пандемію COVID-19 була опублікована в YouTube 25 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ведучий програми Анатолій Анатоліч запитав у міністра, на кого рівняється Україна в плані боротьби з COVID-19. Він згадав про Китай та Австралію, де офіційно заявляється про спад коронавірусу.

Степанов відповів, що в Австралії зараз починається літо. Нова інфекція відрізняється сезонністю і в теплу пору року статистика йде на спад. Наприклад, у Бразилії пік захворюваності спостерігався, коли там була зима.

"Відносно прикладів і що, я вважаю, нам потрібно робити, зокрема, в країні на майбутнє – бо хто розумний відразу робить висновки... Система, яка була побудована в Південній Кореї або Сінгапурі щодо системи моніторингу та відправки на самоізоляцію, жорсткого контролю за самоизоляцией, – вона мені дуже подобається", – сказав міністр.

Він додав, що має на увазі заходи, коли за допомогою мобільного телефону відслідковуються контакти, дотримання ізоляції та інше.

Крім того, в цих країнах високий самоконтроль громадян та інакше законодавство, зокрема, значні штрафи за порушення.

Ведучий запитав, що Степанов думає про шведський сценарій і відмову цієї країни від локдауну. Міністр відповів, що шведи все ж досить жорстко дотримувалися правил і "не жили звичайним життям".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за час пандемії коронавірусу в Україні вже звільнилися близько 34 тисяч медпрацівників. Міністерство охорони здоров'я планує збільшити зарплати в 2021 році для лікарів та інших працівників лікарень.

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