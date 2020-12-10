Радуцький назвав помилку карантину вихідного дня: озвучено прогноз щодо захворюваності

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що ситуація з COVID-19 в Україні була б більш стабільною, якби під час карантину вихідного дня зупинили громадський транспорт.

Свою позицію народний депутат висловив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу". Воно транслювалося на YouTube-каналі ТСН 10 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Політик наголосив, що карантин вихідного дня не розв'язав проблему, але все ж мав позитивні наслідки.

"Він [карантин у вихідні] не розв'язав питання, бо не було зупинено громадського транспорту. Це моя особиста думка. Якби зупинили транспорт, то результат був би кращим", – сказав Радуцький.

Згідно з прогнозами експертів, у грудні Україна протримається в "коридорі" до 16-17 тисяч нових хворих за добу, сказав нардеп. Передбачається, що кількість госпіталізованих не буде катастрофічно збільшуватися.

Після Нового року, зазначив Радуцький, країна може вийти на 20-25 тисяч нових інфікованих щодня.

"Цю цифру ми бачимо, тому ми говоримо про 8 січня, про "канікули", – додав він.

Нагадаємо, що локдаун в Україні введуть із 8 до 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян.

Трансляція "Право на владу":

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