На Тернопільщині від COVID-19 по дорозі в лікарню помер волонтер "Правого сектора". Фото
У Тернопільській області від COVID-19 24 листопада помер волонтер і бізнесмен Ігор Цепенюк.
Про це у Facebook повідомила "6-та резервна сотня ДУК ПС – Тернопілля". Чоловік був членом "Правого сектора", йому було 57 років.
"Один із небагатьох, хто за 7 років війни не втомився допомагати добровольцям, один із небагатьох, хто виступав меценатом у вихованні майбутнього молодого покоління", – заявили в організації.
Дружина загиблого Валентина Цепенюк написала на сторінці в Facebook, що її чоловік помер після важкої дороги. Жінка розповіла, що його везли в лікарню в Бучачі, оскільки там є відділення гемодіалізу.
"Реанімувати не змогли. Він говорив, що не доїде, він говорив, що помре. Але ми таргани його в Бучач! І ми його вбили! Бо великий Тернопіль не здатний мати у себе відділ гемодіалізу для ковідніх хворих", – написала жінка.
Додамо, ще близько 13:00 середи чоловік поділився на своїй сторінці у Facebook новиною про черговий "коронавірусний" рекорд Тернопільської області.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кіровоградській області від COVID-19 померла 17-річна жителька Знам'янського району.