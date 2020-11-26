На Тернопільщині від COVID-19 по дорозі в лікарню помер волонтер "Правого сектора". Фото

У Тернопільській області від COVID-19 24 листопада помер волонтер і бізнесмен Ігор Цепенюк.

Про це у Facebook повідомила "6-та резервна сотня ДУК ПС – Тернопілля". Чоловік був членом "Правого сектора", йому було 57 років.

"Один із небагатьох, хто за 7 років війни не втомився допомагати добровольцям, один із небагатьох, хто виступав меценатом у вихованні майбутнього молодого покоління", – заявили в організації.

Дружина загиблого Валентина Цепенюк написала на сторінці в Facebook, що її чоловік помер після важкої дороги. Жінка розповіла, що його везли в лікарню в Бучачі, оскільки там є відділення гемодіалізу.

"Реанімувати не змогли. Він говорив, що не доїде, він говорив, що помре. Але ми таргани його в Бучач! І ми його вбили! Бо великий Тернопіль не здатний мати у себе відділ гемодіалізу для ковідніх хворих", – написала жінка.

Додамо, ще близько 13:00 середи чоловік поділився на своїй сторінці у Facebook новиною про черговий "коронавірусний" рекорд Тернопільської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кіровоградській області від COVID-19 померла 17-річна жителька Знам'янського району.