У Рівненській області занижують статистику COVID-19: цифри можна множити на п'ять

У Рівненській області занижується статистика хворих і померлих від COVID-19.

Про це повідомляється в матеріалі OBOZREVATEL. За попередніми даними, кількість випадків інфікування, а також загиблих пацієнтів можна множити на п'ять. Однак, точну кількість українців, які зіткнулися з коронавірусом, порахувати неможливо.

Про помилки в статистиці заявила, зокрема, волонтерка з Рівного Вікторія Шинкаренко.

Зазначається, що дуже багато членів сім'ї, які контактують із хворим, просто не проводять дорогі тести на коронавірус. Найчастіше це відбувається, коли перебіг хвороби легкий і люди лікуються вдома. Відповідно, їхніх випадків в офіційній статистиці немає.

Крім того, нашому виданню стало відомо про брак кисню в лікарнях Рівненщини та про те, що багатьох хворих виписують ще до одужання через обмежену кількість місць.

Детальніше про це можна буде почитати в статті OBOZREVATEL, яку ми опублікуємо найближчим часом.

Офіційно в Рівненській області заявляється про 32 223 хворих на коронавірус (425 виявили за 2 грудня). Загинули вже 397 осіб (троє – за минулу добу). Побороли хворобу 25 315 жителів області. Активними вважаються 6 511 випадків COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL: