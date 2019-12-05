Cosmopolitan зі скандалом звільнив редакторку, що поглумилася з похорону Героя

Журнал Cosmopolitan Україна зі скандалом звільнив заступницю головного редактора Євгенію Пліхіну, яка в саркастичній формі описала похорон Героя України.

Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook, опублікувавши офіційну заяву. Вчинок Пліхіної назвали неприпустимим.

"Весь колектив українського видання журналу Cosmopolitan висловлює глибокі співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого Героя і щиро вибачається за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже шкодуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки", – йдеться у заяві.

Євгенію Пліхіну звільнено ФБ Пліхіної

З 5 грудня видання припинило співпрацю з Пліхіною.

"Вона залишає посаду заступниці головного редактора журналу Cosmopolitan. Бренд Cosmopolitan беззастережно перебуває на боці свого народу в боротьбі за збереження незалежності і суверенітету, висловлює підтримку героям, які захищають Україну і поважає світлу пам'ять загиблих, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє", – додали у виданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про загибель офіцерів "Альфи" стало відомо 1 грудня. Це трапилося під час спроби російських диверсантів прорватися в тил позицій українських військових.

Загиблими виявилися офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа" Денис Волочай і Дмитро Каплунов.

Президент України Володимир Зеленський посмертно надав їм звання Героїв України.

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