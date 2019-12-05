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5 грудня • оновлено в 13:11
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Cosmopolitan зі скандалом звільнив редакторку, що поглумилася з похорону Героя

27.1т
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Журнал Cosmopolitan Україна зі скандалом звільнив заступницю головного редактора Євгенію Пліхіну, яка в саркастичній формі описала похорон Героя України.

Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook, опублікувавши офіційну заяву. Вчинок Пліхіної назвали неприпустимим.

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"Весь колектив українського видання журналу Cosmopolitan висловлює глибокі співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого Героя і щиро вибачається за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже шкодуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки", – йдеться у заяві.

Євгенію Пліхіну звільнено

Євгенію Пліхіну звільнено

ФБ Пліхіної

З 5 грудня видання припинило співпрацю з Пліхіною.

"Вона залишає посаду заступниці головного редактора журналу Cosmopolitan. Бренд Cosmopolitan беззастережно перебуває на боці свого народу в боротьбі за збереження незалежності і суверенітету, висловлює підтримку героям, які захищають Україну і поважає світлу пам'ять загиблих, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє", – додали у виданні.

Cosmopolitan зі скандалом звільнив редакторку, що поглумилася з похорону Героя

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Скандал із Cosmopolitan Ukraine
Особа
Євгенія Пліхіна
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Коментарі
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Луговской Николай
Луговской Николай
Это же самовлюбленное чмо! Разве еще что-то можно от нее ждать?
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Г-жа Плихина не оценила популярную серию траурных трусиков, для вдов солдат ВСУ?:)
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Kolomiyets Anna
Kolomiyets Anna
Несподіваний кінець казочки по дурнувату "червону шапочку". А скільки ще таких сидить по редакціях "глянцу" і просто пописує в соц. мережі в пошуках чергового хайпу? Ця, правда, хайпанула по саме не хочу. Так і треба. Інші "шапочки" будуть трохи думати головою перед тим як постити свої "геніальні" опуси
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Хо Хол
Хо Хол
Kolomiyets Anna, хватит коверкать русский язык, cвинья колxoзная.
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