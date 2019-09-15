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15 вересня • оновлено в 18:36
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"Чужий серед своїх": в мережу потрапило показове фото із Сенцовим

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У мережі розгорівся ажіотаж навколо знімка з ексв'язнем Кремля Олегом Сенцовим з гостями форуму YES, який пройшов в Києві.

Журналіст Михайло Ткач опублікував в Facebook групове фото з політиками та іншими діячами.

На ньому Сенцов стоїть у першому ряду в самому центрі, націливши погляд у далечінь. В цей же момент інші учасники форуму про щось розмовляють один з одним.

Сенцов на форумі YES

Сенцов на форумі YES

Facebook, Михайло Ткач

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"Дивлячись на це фото, згадується "Сторонній" Альберта Камю", - прокоментував Ткач.

Інші користувачі також звернули увагу на особливість цього фото.

"Їм усім його не зрозуміти", "Чужий", "Це наступний президент", "Свій серед чужих, чужий серед своїх", "Сильне фото", "Олег єдиний, хто там знає цінність життя", - пишуть коментатори.

Також прокоментувала знімок нардеп від "Слуги народу" Ліза Богуцька. "Людина, яка зазнала того, що ніхто з тих, хто мусолиться на цій картинці, не зазнав навіть в одному проміле свого ситого життя. Режисер. Патріот. Олег Сенцов. Я бачу силу духу тільки в одній людині", - написала вона.

"Чужий серед своїх": в мережу потрапило показове фото із Сенцовим
"Чужий серед своїх": в мережу потрапило показове фото із Сенцовим
"Чужий серед своїх": в мережу потрапило показове фото із Сенцовим

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Сенцов опублікував унікальне фото з в'язниці в Росії, яке було зроблено перед Новим роком.

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Читайте всі новини по темі "Форум YES" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Форум YES
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, вы смешны!!! Один вопрос, вам самим не смешно?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ажиотаж вокруг унылого гoвнa.
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