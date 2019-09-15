"Чужий серед своїх": в мережу потрапило показове фото із Сенцовим

У мережі розгорівся ажіотаж навколо знімка з ексв'язнем Кремля Олегом Сенцовим з гостями форуму YES, який пройшов в Києві.

Журналіст Михайло Ткач опублікував в Facebook групове фото з політиками та іншими діячами.

На ньому Сенцов стоїть у першому ряду в самому центрі, націливши погляд у далечінь. В цей же момент інші учасники форуму про щось розмовляють один з одним.

Сенцов на форумі YES Facebook, Михайло Ткач

"Дивлячись на це фото, згадується "Сторонній" Альберта Камю", - прокоментував Ткач.

Інші користувачі також звернули увагу на особливість цього фото.

"Їм усім його не зрозуміти", "Чужий", "Це наступний президент", "Свій серед чужих, чужий серед своїх", "Сильне фото", "Олег єдиний, хто там знає цінність життя", - пишуть коментатори.

Також прокоментувала знімок нардеп від "Слуги народу" Ліза Богуцька. "Людина, яка зазнала того, що ніхто з тих, хто мусолиться на цій картинці, не зазнав навіть в одному проміле свого ситого життя. Режисер. Патріот. Олег Сенцов. Я бачу силу духу тільки в одній людині", - написала вона.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Сенцов опублікував унікальне фото з в'язниці в Росії, яке було зроблено перед Новим роком.

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