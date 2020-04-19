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19 квітня • оновлено в 13:03
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Фаш*к Донецький
Фаш*к Донецький
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Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации

3.3т
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Что может себе позволить среднестатистический житель оккупированного рф Донецка на Пасху из вкусняшек ? Нихуа. Разве посмотреть на цены. Сказки о высоких зряплатах не предлагать, ибо абсолютное большинство цивильных имеют зряплату от 100 до 200 баксов. В месяц. Те же шахтеры имеют реально на руки аж 10-12 тыщов фублев, хотя на бумаге пишут им и по 16, и по 24 тысячи.

Впрочем, смотрите сами.

Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации

В завершение хочу сказать, что сейчас у большинства жителей оккупированных стоит интересная задача, под названием как растянуть деньги до следующей зряплаты, ибо средние семейные шашлыки без понтов, нормального спиртного обойдутся семейному бюджету ну ооочень дорого.

И да – после Пасхи тоже нужно жить и есть что-то. И одеваться. И платить за коммуналку. Правда, зряплаты не резиновые и это немного проблема. Но то таке, главное шо на русском можно разговаривать, правда?

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Автор
Фаш*к Донецький Фаш*к Донецький
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ціни в ЛДНР Новини ДНР ДНР в ДНР подорожчали продукти війна Росія - країна-агресор
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Комментарии на сайте не модерированы
Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Зате без біндєр і на рузьком дозволено мовчати. Тупе стадо.
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наш обосцаный фаршик, увлажнив свою пасть опарышным чупа-чупсом, старательно высосал из заветных отверстий новые порции угарного бреда.. ))
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Shlomo Shtern, рашашвайн, ти вже заробив на чупачупс у многоходовочніка?
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
"Среднестатистический житель Донбасса" может позволить себе присоединение к РФ со всеми вытекающими.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Дегтяренко Светлана, не завидуй...
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