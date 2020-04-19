Что может себе позволить среднестатистический житель оккупированного рф Донецка на Пасху из вкусняшек ? Нихуа. Разве посмотреть на цены. Сказки о высоких зряплатах не предлагать, ибо абсолютное большинство цивильных имеют зряплату от 100 до 200 баксов. В месяц. Те же шахтеры имеют реально на руки аж 10-12 тыщов фублев, хотя на бумаге пишут им и по 16, и по 24 тысячи.
Впрочем, смотрите сами.
В завершение хочу сказать, что сейчас у большинства жителей оккупированных стоит интересная задача, под названием как растянуть деньги до следующей зряплаты, ибо средние семейные шашлыки без понтов, нормального спиртного обойдутся семейному бюджету ну ооочень дорого.
И да – после Пасхи тоже нужно жить и есть что-то. И одеваться. И платить за коммуналку. Правда, зряплаты не резиновые и это немного проблема. Но то таке, главное шо на русском можно разговаривать, правда?
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.