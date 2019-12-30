Подводя итоги года для украинской оборонки каждый раз можно писать: год был непростым. Проблемы всего оборонно-промышленного комплекса не решить ни за один год, ни за самую "ударную пятилетку", хотя даже незначительные шаги по оздоровлению ситуации могли бы за несколько лет привести к ощутимым результатам. Но для этого надо самое главное – определить путь, по которому нужно двигаться.

Министерство обороны: деньги есть, но как потратим?

В уходящем 2019 году вектор всего происходящего в украинской оборонке диктовали политические события – выборы, и как следствие, частичная смена элит. Все это отразилось и на армии, и на ОПК.

Что касается Минобороны, тот тут случились вполне ожидаемые кадровые перестановки в руководстве (но не тотальные, а достаточно скромные), после чего в очередной раз было задекларировано желание двигаться по "стандартам НАТО". Но всем давно понятно, что это движение не будет успешным, если не подкрепить его финансовой базой и структурными изменениями.

На 2020 год на безопасность и оборону запланировано потратить из госбюджета 245,8 млрд. гривен. По словам профильного министра, военные получат около 116 млрд. грн. (годом ранее было 102 млрд.), а на закупку вооружений и техники выделят 9 млрд. грн. Много это или мало? Как говорится: "На кота широко, а на собаку узко". Рассчитывать на закупки зарубежной оружия и техники, о которой так много говорят последнее время в Минобороны, точно не приходится. Хотя постепенно "латать дыры" в оснащении армии можно. Но только при условии эффективного освоения этих средств, с чем у нас тоже часто возникают проблемы. Один из примеров – скандал с выполнением заказа на поставку 45 единиц БТР-4Е. Из-за разногласий по поводу того из какой стали должна быть броня, контракт с Харьковским КБ им. Морозова на 1 млрд. был сорван. В итоге армия осталась без бронетранспортёров, люди – без работы, а КБ оказалось на грани закрытия. Только в декабре "Укроборонпром" сообщил о разблокировании контракта. Решили, что бронесталь будет-таки украинская. Но технику поставят теперь только в конце 2020-го.

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Взаимные обвинения, лоббирование определённых производителей, закупка некачественной продукции, коррупционные скандалы – всё это никуда не делось. Но "профилактика" таких явлений всегда только одна – неотвратимость наказания. Пока же, несмотря на информационный поток о раскрытии больших и малых коррупционных схем в армии и оборонке, реальных приговоров почти нет. Зато много шума вокруг мнимой "борьбы" часто приводит к блокированию вполне адекватных решений, когда чиновники просто действуют по принципу "как бы чего не вышло".

Кризис ответственности

Что касается структурных изменений, то буквально на днях министерство презентовало Программу трансформации на наступающий год. В ней стратегия обороны, безопасность Черноморского региона, развитие инфраструктуры, внедрение стандартов НАТО, соцзащита и повышение профессионализма, система территориальной обороны, электронный документооборот, борьба с коррупцией, вооружение и инновационные технологии, реформа в оборонных закупках, обеспечение жильем. Но давайте, положа руку на сердце, вспомним, сколько раз мы уже смотрели презентации про концепции, программы, дорожные карты и т.д. И многие из них выглядели на экране красиво и казались достаточно прогрессивными. Только вот с выполнением начинались проблемы. Почему? Причины конечно же и в недостаточном профессионализме кадров, и в недостатке финансирования. Но главное – в размытой ответственности!

Часто вы встречали информацию о том, что чиновник с генеральскими погонами или замминистра освобожден от должности из-за невыполнения пункта ранее принятой программы, какой бы важной она не была? В этой же причине и корень проблем в оборонной промышленности. Ведь даже замминистра обороны Алина Фролова открыто заявляет о неготовности во время войны брать на себя ответственность за развитие индустрии. В то же время Минобороны желает создать свое агентство для закупок и активно "привлекать иностранные компании". О развитии отечественного ОПК говорят мало…

Конечно, вряд ли к функциям Минобороны можно отнести общую координацию работы украинской оборонки. Это задача правительства в целом. Но если Минобороны не хочет, то Кабмин, как показывает практика, не может. Более того, впервые за много лет из программы деятельности Кабинета министров Украины пропала норма о целях в оборонной промышленности! На что надеемся? На "Укроборонпром"? Но в процесс оборонного планирования концерн практически не включался.

"Укроборонпром": попытка номер пять?

В прошлогоднем рейтинге Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) по показателям экспорта оружия Украина заняла 11 место в мире, если брать период с 2014 по 2018 годы. На первый взгляд неплохо, но! По сравнению с 2009-2013 годами наш мировой оружейный экспорт упал с 2,7 % до 1,3%. А буквально через пять-семь лет бизнес на советском наследии (а это продолжалось десятилетиями), то есть продажа и обслуживание техники прошлого века, практически сойдет на нет! Добавьте к этому нашу многолетнюю зависимость от российского рынка и кооперацию, которые сейчас невозможны. Да еще несколько лет очковтирательства про "почти полное импортозамещение", которого де-факто не произошло.

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В год выборов "Укроборонпром" и его предприятия сотрясали мощные коррупционные скандалы: десятки уголовных дел, громкие обвинения, журналистские расследования о "деле Гладковских-Свинарчуков" и… тишина. А практика показывает, что даже очень громкие скандалы забываются быстро.

Новое руководство госконцерна наконец запустило аудит "Укроборонпрома", результаты которого будут известны нескоро, но его руководитель в лице Айвараса Абромавичуса поделился с журналистами своим видением реформирования. В общем-то, оно логичное. Предполагается создание совместных производств с иностранными компаниями, слияние однопрофильных предприятий ОПК, реформирование отношений с посредниками, получающими совершенно неоправданную и необъяснимую маржу (про коррупцию тут и объяснять не надо), избавление от непрофильных активов и т.д. Планы замечательные, осталось их реализовать. Но, повторюсь, все это сработает только при персональной ответственности конкретных руководителей. Производственные проблемы решить проще, перспективные разработки – намного сложней.

На нынешнем этапе нам просто не обойтись без кооперации с зарубежными технологическими лидерами в своих отраслях. Хороших примеров пока негусто. Один из хоть как-то реализованных – это сотрудничество с Турцией. В этом году создано совместное предприятие с "Baykar Defence" по производству ударного беспилотника. И хоть я сторонник развития отечественного беспилотного рынка, но что касается ударных машин, на сегодня быстрей и эффективнее будет путь подобной кооперации.

То, что не всё так грустно в оборонке демонстрируют отдельные направления, а концентрация усилий при должном финансировании даёт результаты. Декабрьские испытания высокоточной ракетной системы Ольха от КБ "Луч" показали отличный результат – поражение цели на расстоянии 110 км. при незначительных отклонениях. То есть поставленные заказчиком задачи почти достигнуты. Но таких примеров, к сожалению, мало.

Кто определит путь развития?

Было бы наивным ожидать быстрых перемен в оружейной отрасли, уж слишком огромна и инерционна такая ведущая структура, как "Укроборонпром". Тут необходимо "плечо" минимум в пять-семь лет. И это при условии своевременного законодательного обеспечения. На сегодня мы имеем проект крайне необходимого закона – "Про оборонные закупки", но из того, что не подлежит критике в нем только название. Большинство норм активно обсуждается.

Специалисты отрасли обращают внимание законодателей на целый ряд "подводных камней". Например, на отсутствие контролирующей функции СНБО при рассмотрении основных показателей гособоронзаказа, на конфликт интересов, когда Минобороны объединит функции координатора по закупкам и заказчика, на отсутствие прямой нормы об обязательном заключении компенсационных (офсетных) договоров, что позволит выставлять условия зарубежному исполнителю – инвестиции, размещение производства в стране и т.д., по большому объему нормативных документов, который придется принять Кабмину.

Но обсуждение этого законопроекта, кстати уже принятого в первом чтении, приводит нас опять к вопросу комплексной стратегии развития оборонно-промышленного комплекса. Которой до сих пор нет. А украинские частные оборонные предприятия, задействованные в выполнении гособоронзаказа, даже обратились к Президенту с предложением взять процессы под личный контроль, создав Комиссию при Президенте по оборонно-промышленным и военно-техническим вопросам. Причина такого кардинального предложение "...отсутствие в государстве действенной системы формирования и принятия решений в сфере ОПК и реализации ГОЗ". То есть "спасение утопающих, дело рук самих утопающих".

В начале 2019 года уже бывший министр обороны Полторак заявлял о "завершении подготовки к оборонному обзору, который даст возможность спланировать работу". Итоги подвели в декабре, придя к неутешительным для отечественных оружейников выводам. Например, о том, что нам надо закупить американские системы противовоздушной обороны Patriot и самолеты F-16. Хорошая техника, но забыли только указать их стоимость, которая никак не соотносится с украинским оборонным бюджетом. Обзор ОПК от Минэкономики пока продолжается, стратегия развития "Укроборонпрома" тоже еще не представлена. А ведь все эти заключения должны лечь в основу обновленных Программ развития Вооруженных сил и ОПК, принять которые планировали в мае 2020-го.

То есть путь опять не определен, а любым новым руководителям нужны быстрые результаты, поэтому можно снова прогнозировать много громких заявлений. Но будут ли они подкреплены делами? Скоро узнаем.

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