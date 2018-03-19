Однажды я согласилась работать главным бухгалтером в компании, которая занималась строительством. Я могла работать где угодно, но выбрала эту. Правда, через 2 дня я пришла к учередителям увольнятся. Главный бухгалтер не может получать зарплату ниже юриста! Я сочла это неуважением к моей профессии. Меня в работе они еще не видели

Кто б сомневался, я была убедительна, поэтому зарплату мне тут же подняли. До уровня юриста, разумеется. Тогда это было на 50%. Справедливость восстановлена. Позднее им пришлось не раз поднимать мне зарплату, в работе я зверь.

Как можно поменять отношение к профессии бухгалтера? Надо изменить способ мышления самого бухгалтера. Бухгалтер - это не счетовод в нарукавниках. И он вовсе не перекладывает бумажки, как вы думаете.

Можете меня считать занудой, но я хочу достучаться до сердца каждого бухгалтера. И до вашого бухгалтера в том числе.

А для этого я провожу форумы. Я не учу никого жизни. Я вдохновляю примером успешных людей. Вдохновение и мотивация, а не бухгалтерия и налоги - вот что надо бухгалтеру, чтобы он стал работать как зверь.

"Новая Я" - форум для вашего бухгалтера.

И мой дебют - выступление в стиле TED "Новая Я - Новая ТЫ"

Только не говорите мне, что у вас эта сумма не забюджетирована.

Информация о событии здесь.

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