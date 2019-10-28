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28 жовтня • оновлено в 12:36
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Что едят в “армии ДНР”

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“Донецкая народная республика” уже шестой год борется за “независимость”. Каждый день руководство “республики” демонстрируют плодотворную работу над “улучшением” условий жизни своих “граждан”. Большое внимание “народная власть” приделяет “своим защитникам”, обеспечивая их качественной пищей и обмундированием. Но правда ли это?

В закрытой группе социальной сети “ВКонтакте”, появилось видео о том, как бойцы 2 сб 100 омсбр, которые занимают позиции в населенном пункте Александровка в “ДНР”, показательно демонстрируют какие продукты питания им поставляют.

Во время агитации о вступлении в ряды “защитников ДНР” акцентируется внимание на следующих плюсах прохождения службы:

Что едят в “армии ДНР”

Посмотрев видео о “сбалансированном питании” боевиков, можно сделать вывод, что руководство “республики” искусственно истребляет своих “защитников”, зарабатывая на них миллионы.

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Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Simon Nadja
Simon Nadja
це ж чудово! вони саме себе знищать!
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