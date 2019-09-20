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20 вересня • оновлено в 22:03
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"Чорна смуга почалася 5 років тому": Гонтарева розповіла про низку НП

1.4т Читати матеріал російською

Ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева, з якою відбулося кілька НП, розповіла про стан після ДТП і підпалу будинку на Київщині.

Вона з'явилася в режимі відеозв'язку в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 20 вересня. Відзначимо, ексчиновниця перебуває в Лондоні.

"У моєму житті подібних трагедій ніколи не було і пережити це все дуже важко. Це був будинок нашої родини, це все наші цінності, реліквії, фото, все згоріло дотла. Мені здавалося, що життя закінчилося. Але продовжуємо жити", – поділилася вона.

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Гонтарева розповіла про ДТП і підпал будинку

Гонтарева розповіла про ДТП і підпал будинку

Скріншот з відео

"Чорна смуга в моєму житті почалася, напевно, п'ять років тому, коли я ухвалила рішення піти і робити реформи. І мене просто безперервно обливали брудом. А зараз він сконцентрувався до кінця", – додала ексглава НБУ.

При цьому, Гонтарева заявила, що продовжує жити з надією. "Це дивно, але я всім пообіцяла, що хоч і з травмами, на кріслі і з милицями, але йду вперед", – додала вона.

Гонтарева розповіла про ДТП і підпал будинку

Гонтарева розповіла про ДТП і підпал будинку

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
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