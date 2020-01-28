"Чорна кішка", "Фантомас" і "Тяп-ляп": названі найнебезпечніші банди в СРСР

Банди злочинців "Чорна кішка", "Фантомас" і "Санітари" були одними з найнебезпечніших в СРСР.

Про це йдеться в матеріалі Тараса Рєпіна, опубліковано у виданні USSRLIFE.

"Чорна кішка"

Так, наприклад походження банди "Чорна кішка" бере початок з 1946 року. Тоді злочинцями виявилася група 15-річних школярів, яких вирахували після першої ж квартирної крадіжки. Пізніше зображенням чорної кішки користувалися й інші бандити, щоб наводити жах.

Чорна кішка

Але прототипом для банди у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна" стала банда "Чорної кішки" з ватажком Іваном Мітіним. Злочинці орудували в сталінські часи в Москві.

Роботу міліції ускладнювала відсутність у членів банди всяких зв'язків із кримінальним світом. Як пізніше з'ясувалося, всі вони були працівниками Красногорського оборонного підприємства. На злочинний шлях красногорці стали 1 лютого 1950 року, коли зробили перше вбивство, а 26 березня їм вдалося пограбування.

Ватажок банди "Чорна кішка" Іван Мітін

За підсумками слідства встановлено, що злочинці за три роки зробили в цілому 28 розбійних нападів з 11 убитими і 18 пораненими, награбоване ними було понад 300 тисяч рублів.

"Фантомаси"

Так звана банда "фантомасів" орудувала з 1968 по 1973 роки в Ростові-на-Дону. Таке прізвисько банда братів Толстоп'ятових отримала через те, що під час злочину, вони надягали на голову жіночі панчохи.

У банду "фантомасів" входили Володимир і В'ячеслав Толстопятова, Володимир Горшков і Сергій Самасюк.

Відмінною рисою злочинної групи було використання саморобної вогнепальної зброї та детальне опрацювання плану розбійних нападів. Основними цілями банди ставали магазинна виручка, а також зарплати, що перевозяться інкасаторами.

(зліва направо) вгорі – Володимир і В'ячеслав Толстопятови, внизу – Володимир Горшков і Сергій Самасюк

На їх злочинному рахунку 14 озброєних нападів, кілька вбивств і 150 тисяч награбованих рублів.

"Тяп-ляп"

В середині 1970-х років Казань жила в страху перед бандою "тяп-ляповців" (назва пов'язана з заводом "Теплоконтроль"). Один з лідерів угруповання Завдат Хантіміров був відомий своєю жорстокістю. Члени його банди могли запросто зарізати ножем або забити до напівсмерті випадкового перехожого.

Члени банди "Тяп-Ляп" та їх "листівка"

Незабаром бандити почали застосовувати вогнепальну зброю і гранати. Лише в серпні 1978 радянська міліція змогла розібратися з бандою. Четверо учасників угруповання були засуджені до розстрілу, в тому числі і Хантіміров, інші засуджені на тривалі терміни.

"Санітари"

На початку 1980-х років в Ростові-на-Дону з'явилася банда, яка переодягалася лікарів і користуючись довірою людей, вривалися в квартири, катували, вбивали, а потім і грабували мешканців. За це їх прозвали бандою "санітарів".

Лариса Слєпакова

Міліцію на слід злочинців вивело вбивство Лариси Слєпакової, яка була відомою скупщицею. Вивчення записок Слєпакової та інші гучні злочини "санітарів" вивели слідчих на уродженця Абхазії Зафаса Барціса, який займався торгівлею наркотиками.

Банда "санітарів"

Бандитів зловили, коли вони самі намагалися збути крадений товар. Всього в справі фігурувало близько 60 осіб, яких міліція ловила по всій країні.

"Білий хрест"

Банда "Білий хрест" тероризувала радянський Ленінград. На вулицях з'являлися листівки, де закликалося боротися з "червоним фашизмом". При цьому самі злочинці здійснювали грабежі і вбивства. Зокрема, члени угруповання вбили інкасатора, зазіхаючи на велику суму грошей, застрелили вартового, намагаючись проникнути на склад зброї військової частини

Міліція довго не могла зловити бандитів, адже одним з ватажків був міліціонер Аркадій Макєєв. Банду затримали під час підготовки терористичних актів. Подільників Мокеева засудили до різних термінів ув'язнення, а ватажка до розстрілу, який пізніше замінили на довічне ув'язнення.

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