Чорна діра М87 "вистрілила" по Землі: астрологиня назвала наслідки

Астрологиня Ефа Форіна повідомила, що викид струменя високоенергетичних частинок із чорної діри в сузір'ї М87 справив ефект "землетрусу з космосу".

"Кінця світу не буде, але перебудова певних енергетичних складових відбудеться", – сказала вона OBOZREVATEL.

За словами астрологині, вплив викиду відчули на собі і люди, і природа, і техніка. "Багато хто помітив, що біоритми почали плутатися. У багатьох скаче тиск. Багатьом важко концентруватися. Погода встановилася досить дивна, північні сяйва стали яскравішими за звичайні. Багато скарг на поломку техніки, відмову електроніки в автомобілів", – зауважила вона.

Чорна діра М87 "вистрілила" по Землі

За словами Ефи Форіної, енергетичний струмінь, викинутий "точно у напрямку до Землі", "сильно вплинув на земну оболонку". "У результаті перемішалося все".

"По суті, на якісь частки секунди Земля стала продовженням цієї чорної діри. Сталося перезамикання силових ліній. Відбулася перебудова конфігурації магнітного поля. Такого рівня вторгнення енергій не припускав ніхто", – наголосила астрологиня.

Вона поділилася рекомендаціями, як легше пережити непростий період. "По можливості необхідно дотримуватися біоритмів дня, перед відходом до сну сприятливі легкі фізичні вправи або невелика прогулянка. Теплий чай із м'ятою і медом, слабкі заспокійливі препарати, легкий масаж, тепла ванна. Протягом найближчого тижня – поменше алкоголю, поменше стимуляторів, поменше кави. І легка їжа".

Нагадаємо, 7 січня 2020 астрономи обсерваторії Chandra зафіксували викид струменю високоенергетичних частинок із чорної діри, розташованої в центрі галактики М87. Галактика розташована на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі. Швидкість струменя була близькою до швидкості світла.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астрономи з Інституту позаземної фізики Товариства Макса Планка і Університетської обсерваторії Мюнхена заявили про виявлення чорної діри, яка розташована в майже вимерлій галактиці Holm 15A. Її маса в 40 мільярдів разів перевищує масу Сонця.

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