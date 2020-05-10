Чому СРСР зображував німців розумними в серіалі "17 миттєвостей весни": розкрилася мета КДБ

Німців навмисно зображували розумними в радянському серіалі "Сімнадцять миттєвостей весни", у КДБ був на це план, який певною мірою вдалося втілити в життя.

Вважалося, що це покаже радянським глядачам, як СРСР переміг розумного і не простого ворога, пишуть "Вести".

Почему СССР изображал немцев умными в сериале "17 мгновений весны" Кадр із серіалу "Сімнадцять миттєвостей весни"

Олег Табаков, який зіграв роль бригаденфюрери СС Вальтера Шелленберга, не раз згадував, що в середині 1980-х років йому надіслала лист племінниця його героя. Вона дякувала актору за те, що той правильно передав образ дядька і не показував того звіром або комічним дурником, як це зазвичай відбувалося в радянському кінематографі.

За словами Тетяни Ліознової, режисера картини, замовниками був КДБ і особисто керівник відомства Юрій Андропов. Ідея полягала в тому, що, показавши німців розумними, глядачі зрозуміють, що СРСР перемогли розумного і не простого ворога.

Також планувалося продемонструвати, що для перемоги у війні великий внесок зробила розвідка. Андропов розраховував, що позитивний імідж головного героя, радянського розвідника, штандартенфюрера Макса Отто фон Штірліца, якого зіграв В'ячеслав Тихонов, автоматично багато глядачів перенесуть і на співробітників КДБ.

Вальтера Шелленберг та Олег Табаков

Зазначається, що частково цієї мети вдалося досягти, оскільки образ співробітника радянської спецслужби був романтизований, але розумні і стильні німці сподобалися далеко не всім. Наприклад, партійні лідери та офіцери вищого рангу відкрито виступали проти такої романтизації ворога. Вони вважали, що це погано відгукнеться. Так і сталося.

Історики вважають, що, завдяки серіалу, в моду увійшов так званий "гламурний фашизм": в моду увійшли чорні кітелі, чорні шкіряні плащі на червоних підкладках, а також люди масово стали колекціонувати різні предмети, пов'язані з Третім Рейхом – від нагород і форми, до столового посуду і монет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СРСР 9 травня було оголошено Днем перемоги і вихідним днем в перший же рік після перемоги у Другій світовій війні, проте за часів Сталініа і Хрущова цей день був робочим.

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