Герой "Чорнобиля" Василь Ігнатенко міг вижити! Його колега назвав фатальні помилки керівництва

Ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Василь Ігнатенко, який став героєм серіалу НВО "Чорнобиль", як і багато інших, загинув через те, що одразу пішов в епіцентр пожежі.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колега пожежника Петро Шаврей. За його словами, це стало однією з фатальних помилок не так самих ліквідаторів, як вищого керівництва.

"Знаєте, чому ці хлопці загинули, а ми залишилися живі? Тому що ми працювали на своєму об'єкті, ми знали куди заходити, куди виходити. А їх частина, де був Ігнатенко, займалися охороною міста. Вони бували у нас на навчаннях тричі на рік, але добре об'єкт не знали", – зазначив він.

Ліквідатор Василь Ігнатенко став героєм серіалу НВО "Чорнобиль"

Він підкреслив, що приїхавши на місце, бригада №6, у якій був Василь Ігнатенко, побачила просто пожежу, хоча насправді це палала радіація.

"І вони пішли туди, прямо в радіацію, потрапили в пекло. Якби вони піднімалися, наприклад, із боку транспортного коридору, то все було б інакше. А так вони попрацювали там хвилин 20 і все", – розповів Шаврей.

Пожежник додав, що тоді швидкі тільки встигали приїжджати і забирати їх до лікарні. А через добу ліквідаторів літаком відправили в московську лікарню.

Як писав OBOZREVATEL, до катастрофи 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції було ще дві аварії, розповів один із ліквідаторів аварії на ЧАЕС, пожежник із Прип'яті Петро Шаврей.

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