"Продати? Жебрак душею, чуваче!" Українців до сліз зворушило фото харківського "тріо з собакою"

У мережі з'явилося зворушливе фото з Харкова, на якому двоє чоловіків вигулюють у візку покаліченого пса.

Історією кадру поділився у Facebook автор, харківський журналіст Павло Федосенко (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Іноді під час ранкових пробіжок я зустрічаю цю пару. Точніше, тріо: двох хлопців і собаку елітної породи. У пса забинтовані обидві лапи, він злазить із саморобного візка тільки для того, щоб справити нужду, потім за допомогою господарів залазить назад – і прогулянка триває. У будь-яку погоду. Кажеш, продати собаку, щоб заплатити комуналку? Ти не просто тупий, ти жебрак душею, чуваче", – емоційно написав Федосенко, згадавши про недавній інцидент зі "слугою народу" Євгеном Брагаром.

Facebook Павла Федосенка

Користувачі приєдналися до обговорення знімка, який зібрав понад 7,4 тисячі лайків.

"Нашим депутатам цього не зрозуміти", "Молодці, господарі, що не кинули в біді самого", "Які ж хлопці молодці! У них велике серце! Песику пощастило, дай Бог здоров'я!", "Це дійсно круті хлопці", "Дуже сильно, до сліз!" – написали в коментарях.

Після публікації Федосенко поділився конфузом: йому написала журналістка з російського Красноярська. "Підкажіть, де й о котрій бачили хлопців із собакою?" – запитала вона, заявивши, що чоловіків із собакою бачили в її місті.

"Слава Україні! А навіщо журналістам країни-окупанта харківські собаки? У Красноярську свої закінчилися?" – поставив її на місце Федосенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці продати собаку, якщо вона елітної породи, в рахунок оплати комунальних платежів.

Українці висміяли заяву народного депутата і створили масу фотожаб і мемів з приводу "собачого" скандалу в президентській партії.

У результаті Брагару довелося виправдовуватися, а його колегам по фракції "Слуга народу" – вибачатися за його витівки.

Нардеп уже подзвонив пенсіонерці і пообіцяв її провідати.

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