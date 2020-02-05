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7 лютого • оновлено в 09:29
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"Продати? Жебрак душею, чуваче!" Українців до сліз зворушило фото харківського "тріо з собакою"

208.7т
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У мережі з'явилося зворушливе фото з Харкова, на якому двоє чоловіків вигулюють у візку покаліченого пса.

Історією кадру поділився у Facebook автор, харківський журналіст Павло Федосенко (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Іноді під час ранкових пробіжок я зустрічаю цю пару. Точніше, тріо: двох хлопців і собаку елітної породи. У пса забинтовані обидві лапи, він злазить із саморобного візка тільки для того, щоб справити нужду, потім за допомогою господарів залазить назаді прогулянка триває. У будь-яку погоду. Кажеш, продати собаку, щоб заплатити комуналку? Ти не просто тупий, ти жебрак душею, чуваче", – емоційно написав Федосенко, згадавши про недавній інцидент зі "слугою народу" Євгеном Брагаром.

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Українців до сліз зворушило фото харківського "тріо з собакою"

Facebook Павла Федосенка

Користувачі приєдналися до обговорення знімка, який зібрав понад 7,4 тисячі лайків.

"Нашим депутатам цього не зрозуміти", "Молодці, господарі, що не кинули в біді самого", "Які ж хлопці молодці! У них велике серце! Песику пощастило, дай Бог здоров'я!", "Це дійсно круті хлопці", "Дуже сильно, до сліз!" – написали в коментарях.

Українців до сліз зворушило фото харківського "тріо з собакою"
Українців до сліз зворушило фото харківського "тріо з собакою"
Українців до сліз зворушило фото харківського "тріо з собакою"
Українців до сліз зворушило фото харківського "тріо з собакою"
Українців до сліз зворушило фото харківського "тріо з собакою"
Українців до сліз зворушило фото харківського "тріо з собакою"
Українців до сліз зворушило фото харківського "тріо з собакою"
Українців до сліз зворушило фото харківського "тріо з собакою"

Після публікації Федосенко поділився конфузом: йому написала журналістка з російського Красноярська. "Підкажіть, де й о котрій бачили хлопців із собакою?" – запитала вона, заявивши, що чоловіків із собакою бачили в її місті.

"Слава Україні! А навіщо журналістам країни-окупанта харківські собаки? У Красноярську свої закінчилися?" – поставив її на місце Федосенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці продати собаку, якщо вона елітної породи, в рахунок оплати комунальних платежів.

  • Українці висміяли заяву народного депутата і створили масу фотожаб і мемів з приводу "собачого" скандалу в президентській партії.

  • У результаті Брагару довелося виправдовуватися, а його колегам по фракції "Слуга народу" – вибачатися за його витівки.

  • Нардеп уже подзвонив пенсіонерці і пообіцяв її провідати.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Євген Брагар
Місце
Україна Харків
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Коментарі
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Вряд ли это справжние укpы и хрюкают дупомовой.
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Гураль Елена
Гураль Елена
Видела эту троицу. Правда гуляют с собакой. У собаки счастливая морда. Понимает все. Это не единичный случай. Большое сердце и душа милосердная у этих людей.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
У коклов что не день то ноют
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