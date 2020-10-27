Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула 355 тисяч: статистика МОЗ на 27 жовтня

Станом на ранок вівторка, 27 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 355 601 випадок коронавірусу COVID-19. З них – 6 677 за останню добу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також стало відомо, що кількість жертв пандемії в нашій країні досягла 6 590 (+126 за добу). Водночас подолати хворобу вдалося 145 336 людям (+ 2 799 за добу) (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пізніше детальну статистику щодо регіонів-лідерів оприлюднила і пресслужба Ради національної безпеки і оборони. Епіцентрами поширення хвороби стали Київ (+525 випадків), Харківська (+556) та Львівська область (+478).

За даними на Telegram-каналі МОЗ, наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область – 9 506 випадків;

Волинська область – 12 635 випадків;

Дніпропетровська область – 13 418 випадків;

Донецька область – 8 819 випадків;

Житомирська область – 12 878 випадків;

Закарпатська область – 13 345 випадків;

Запорізька область – 8 463 випадки;

Івано-Франківська область – 18 915 випадків;

Кіровоградська область – 2 157 випадків;

м. Київ – 34 887 випадків;

Київська область – 15 156 випадків;

Львівська область – 28 086 випадків;

Луганська область – 3 321 випадок;

Миколаївська область – 7 194 випадки;

Одеська область – 22 640 випадків;

Полтавська область – 8 350 випадків;

Рівненська область – 18 003 випадки;

Сумська область – 10 810 випадків;

Тернопільська область – 19 522 випадки;

Харківська область – 33 806 випадків;

Херсонська область – 3 344 випадки;

Хмельницька область – 13 845 випадків;

Чернівецька область – 20 117 випадків;

Черкаська область – 8 301 випадок;

Чернігівська область – 8 083 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 27 жовтня до Центру надійшло 7 226 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 427 667 повідомлень про підозру на COVID-19.

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