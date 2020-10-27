Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула 355 тисяч: статистика МОЗ на 27 жовтня
У Україні зафіксували вже 6 590 летальних випадків хвороби
З них 126 – за останню добу
Найшвидше хвороба поширюється в Києві, на Харківщині та Львівщині
Станом на ранок вівторка, 27 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 355 601 випадок коронавірусу COVID-19. З них – 6 677 за останню добу.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також стало відомо, що кількість жертв пандемії в нашій країні досягла 6 590 (+126 за добу). Водночас подолати хворобу вдалося 145 336 людям (+ 2 799 за добу) (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Пізніше детальну статистику щодо регіонів-лідерів оприлюднила і пресслужба Ради національної безпеки і оборони. Епіцентрами поширення хвороби стали Київ (+525 випадків), Харківська (+556) та Львівська область (+478).
За даними на Telegram-каналі МОЗ, наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область – 9 506 випадків;
Волинська область – 12 635 випадків;
Дніпропетровська область – 13 418 випадків;
Донецька область – 8 819 випадків;
Житомирська область – 12 878 випадків;
Закарпатська область – 13 345 випадків;
Запорізька область – 8 463 випадки;
Івано-Франківська область – 18 915 випадків;
Кіровоградська область – 2 157 випадків;
м. Київ – 34 887 випадків;
Київська область – 15 156 випадків;
Львівська область – 28 086 випадків;
Луганська область – 3 321 випадок;
Миколаївська область – 7 194 випадки;
Одеська область – 22 640 випадків;
Полтавська область – 8 350 випадків;
Рівненська область – 18 003 випадки;
Сумська область – 10 810 випадків;
Тернопільська область – 19 522 випадки;
Харківська область – 33 806 випадків;
Херсонська область – 3 344 випадки;
Хмельницька область – 13 845 випадків;
Чернівецька область – 20 117 випадків;
Черкаська область – 8 301 випадок;
Чернігівська область – 8 083 випадки.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 27 жовтня до Центру надійшло 7 226 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 427 667 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський зажадав від МОЗ достовірної статистики щодо тих, хто переміг коронавірус (COVID-19).
Однак Степанов зазначив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції.
Водночас міністр розповів, що українська вакцина проти коронавірусу пройшла етап випробування на тваринах і може з'явитися вже через рік. Клінічні випробування тривали шість місяців.