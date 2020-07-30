Чиновник Чернівецької ОДА погорів на хабарі в 220 тисяч грн.

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали директора одного із департаментів Чернівецької обладміністрації за отримання "відката" за перемогу у тендері.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР. За попередньою інформацією, посадовець вимагав від переможця тендеру неправомірну вигоду у розмірі 10% від вартості виконання робіт з поточного та капітального ремонтів закладів освіти Чернівецької області за перерахування коштів за виконані роботи в якості "відкату".

29 липня 2020 року службову особу було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура Західного регіону України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Чиновник Чернівецької ОДА погорів на хабарі в 220 тисяч грн dbr.gov.ua

Чиновник Чернівецької ОДА погорів на хабарі в 220 тисяч грн dbr.gov.ua

Чиновник Чернівецької ОДА погорів на хабарі в 220 тисяч грн dbr.gov.ua

Чиновник Чернівецької ОДА погорів на хабарі в 220 тисяч грн dbr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині спіймали депутата однієї із сільських рад під час отримання ним хабаря в сумі $1,5 тисячі.