Чим пневмонія в разі COVID-19 відрізняється від звичайної: головна небезпека

На пневмонію люди хворіли і до появи коронавірусу, але останнім часом її асоціюють саме з пандемією COVID-19.

Чим коронавірусна пневмонія відрізняється від звичайного запалення легенів, які її симптоми та в чому небезпека, розбирався OBOZREVATEL.

Пневмонія – це запалення тканин легенів, за якого переважно відбувається ураження альвеол. Запалення, зазвичай, викликають віруси і бактерії, іноді – гриби і паразити.

Симптомами пневмонії, за даними ВООЗ, є:

кашель – спочатку сухий, потім може з'являтися мокрота;

біль у грудях під час видиху і неможливість зробити глибокий вдих;

лихоманка та озноб, занепад сил;

задишка;

занадто часте дихання.

Важливо: у дітей молодшого віку пневмонія часто буває без кашлю, бо цей рефлекс у них не виражений. Запідозрити запалення легенів може лікар під час огляду дитини.

У разі атипової пневмонії ураження легень викликають не звичайні збудники, а бетакоронавіруси – SARS-CoV і SARS-CoV-2 (збудники COVID-19), MERS-CoV.

Атипова пневмонія, крім звичайних симптомів, супроводжується загальною інтоксикацією організму. Її перебіг непередбачуваний: може бути майже без симптомів або важкою, з найнебезпечнішими ускладненнями.

Крім того, збудників атипової пневмонії неможливо виявити одним аналізом харкотиння. Для постановки діагнозу необхідні складніші та дорожчі методи дослідження.

Головна особливість коронавірусної хвороби, що відрізняє її від грипу або звичайної пневмонії, полягає в тому, що COVID-19 провокує важку форму захворювання з частотою дихання більш як 30 на хвилину, порушенням свідомості, насиченістю крові киснем менш ніж 90% та іншими симптомами.

Так, у разі бактеріальної пневмонії альвеоли заповнює мокротиння, що на рентгенограмі виглядає як затемнення або тіні. У разі коронавірусу альвеоли незаповнені мокротою, що викликає запалення, хрипи в легенях відсутні, а рентген не покаже будь-яких вогнищ. Захворювання може виявити комп'ютерна томографія, на якій лікар може побачити так зване "матове скло".

Пацієнтам із важкою формою пневмонії рекомендується невідкладна госпіталізація у відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим небезпечна пневмонія і чому вражає легені в разі COVID-19: лікарі кажуть, що пневмонія в разі коронавірусу проходить специфічно.