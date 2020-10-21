Чи введуть карантин в Україні після виборів 25 жовтня: джерело розповіло про п'ять сценаріїв

Уряд розглядає п'ять сценаріїв можливого посилення карантину в Україні і жоден з них не пов'язаний з місцевими виборами, які пройдуть 25 жовтня.

Про цей OBOZREVATEL розповіли відразу три джерела у владних установах. За їх словами, карантин можуть посилити до кінця року, проте це рішення, швидше за все, буде пов'язано зі збільшенням кількості хворих до 10 тисяч на добу і завантаженістю лікарень.

"Є п'ять сценаріїв – зелений, жовто-зелений, жовтий і чорний. Зеленого точно не буде. Чорний – якщо буде висока смертність і більше 10 тис заражень на добу. Проти посилення карантину виступає Шмигаль (Денис шмигають, прем'єр-міністр України. – ред ), але рішення приймають на Банковій. Там спеціально так комунікують, що нібито це все Кабмін, хоча насправді від нього не особливо щось залежить", – поділилося джерело.

За його словами, після виборів ще як мінімум з місяць, будуть формуватися місцеві ради, змінюватиметься керівництво департаментів, розроблятиметься нова політика. Але прем'єр Шмигаль виступає за адаптивний карантин, мовляв, це його ноу-хау і він робить на нього ставку.

"Рішення про якийсь локдаун навіть не обговорюється. МОЗ це комунікує в тому числі в якості профілактики – залякати українців, щоб дотримувалися нинішніх обмежень. Кабмін зараз лобіює покарання за не носіння захисних масок, посилення контролю, перевірки. Але закривати весь бізнес, як це було навесні, точно не будуть. У всякому разі, поки це навіть не обговорюється", – доповнило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в разі, якщо щоденний приріст хворих на COVID-19 в Україні досягне 11-15 тисяч, влада буде змушена повернутися до жорсткого карантину з максимальними обмеженнями.