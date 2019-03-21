Піде сніг: синоптик дала несподіваний прогноз погоди в Україні

В Україні у п'ятницю, 22 березня, очікується потепління – в деяких регіонах повітря прогріється до +14 градусів. Але вже в суботу знову похолодає, а на сході країни й узагалі піде сніг.

Водночас обіцяне на п'ятницю потепління практично не відчуватиметься через сильний вітер і дощ. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Температура повітря завтра підвищиться, як і обіцяла. Протягом дня +10... +14 градусів, свіжіше на Сході, +5... +9 градусів", — повідомила вона.

У Києві 22 березня дощ та сильний вітер. Максимальна температура повітря +10... +12 градусів.

"23 березня, у Всесвітній день метеоролога, знову похолодає, дощі припиняться, однак — увага! На сході з поширенням до Запоріжжя та Криму випаде сніг! 24 березня, у неділю, знову дещо потеплішає, а з районів Польщі-Білорусі підійде інший атмосферний фронт із дощами", — уточнила Діденко.

23-24 березня значні опади у Києві малоймовірні, потеплішає ще на декілька градусів, максимально передбачається +10... +13.

"На початку наступного тижня, в понеділок, тепла погода ще втримається. Але прийдуть дощі із заходу, які протягом дня розповсюдяться на більшу частину території України, крім східних областей та півдня", — зазначила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні очікується пізніше і коротке літо в 2019 році. Метеорологічна осінь настане вже в кінці серпня.

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