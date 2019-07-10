Канцлер Німеччини Ангела Меркель підняла конфіденційність, пов'язану зі здоров'ям перших осіб держави на абсолютно інший рівень, ніж був до неї. Тому про її ймовірну хворобу ніхто не дізнається.

Про це в Telegram написала російська пропагандистка Ольга Скабєєва з посиланням на The New York Times. При цьому були проведені паралелі з іншими історичними особистостями.

"У 1970-х канцлер Віллі Брандт страждав від важкої депресії і мав безліч любовних зв'язків, що було добре відомо в журналістських колах, але не обговорювалося публічно", – зазначила вона.

Ангела Меркель 24 Канал

Також Скабєєва згадала про канцлера Гельмута Шмідта, у якого була хвороба серця. "Його кілька разів знаходили без свідомості в своєму кабінеті. Але знову ж, засоби масової інформації не писали про його здоров'я, поки він не покинув свій пост", – написала вона.

Пропагандистка наголосила, що з часом ситуація змінилася і публічні люди стали відкрито говорити про свої недуги, як, наприклад, Малу Драйер, один з 16 земельних прем'єр-міністрів Німеччини, публічно заявила, що у неї розсіяний склероз.

Але, як зауважила Скабєєва, канцлер Меркель підняла конфіденційність на інший рівень, що стосується не тільки її здоров'я.

Офіційно при канцелярії навіть немає лікаря. "Ніхто не знає, хто її лікар", – сказав Стефан Корнеліус, біограф Меркель і редактор Süddeutsche Zeitung, американському виданню.

Коли в 2014 році вона отримала перелом тазової кістки під час катання на лижах, медичну карту в лікарні, де її лікували, завели на підроблене ім'я.

Як зазначив Корнеліус: "У неї прусська жорсткість по відношенню до себе. Вона не пропустила жодного дня роботи за 14 років".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в середу, 10 липня, Ангела Меркель втретє за місяць випробувала на публіці напад тремтіння. Це сталося під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії.

18 червня їй було стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Лікар припустила, що судоми, які Меркель зазнала під час зустрічі із Зеленським, могли бути викликані цілою низкою причин: від діабету до зневоднення.

Другий напад у неї стався на зустрічі з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмайером 27 червня.

Лікар розповіла про те, що напад тремтіння, якого втретє за місяць зазнала Меркель, може бути передвісником серйозного захворювання.

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