Чи можуть в Україні знову ввести тотальний карантин: Ляшко оцінив шанси

В Україні поки не будуть повертатися до тотального карантину. Ті чи інші заборони вводитимуть локально, залежно від ситуації із захворюваністю на COVID-19 в окремому регіоні.

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Про це в ефірі одного з телеканалів заявив головний санітарний лікар, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко. Його слова цитує "Інтерфакс-Україна".

"Говорити про жорсткий карантин на території країни зараз передчасно, треба виконувати всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я", – сказав він.

Лякшо зауважив, що міністерством і урядом було прописано етапи входу до жорсткішого карантину з 22 червня, який може бути локальним, регіональним.

"Є чотири індикатори, і в разі, якщо в якійсь області один із них перевищується, відстежується тенденція протягом трьох днів і регіональна комісія вводить обмежувальні протиепідемічні заходи", – пояснив він.

За його словами, такі заходи можуть вводитися на території конкретного населеного пункту або щодо конкретних сфер діяльності.

Головний санітарний поділився думкою й про те, чи готова українська система охорони здоров'я до збільшення кількості пацієнтів із COVID-19. Він підкреслив, що відсоток заповнюваності ліжок для пацієнтів із коронавірусною інфекцією невисокий. Але це стосується не всіх областей.

"Щодо Києва – так, ми можемо говорити, що кількість людей у реанімаційних відділеннях інфекційних відділень збільшується, оскільки тенденція говорить про те, що серед усіх зареєстрованих збільшується кількість людей із важким перебігом і це вимагає реанімаційних заходів", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у регіонах України зі значним поширенням COVID-19 можуть ввести посилення протиепідемічних заходів.