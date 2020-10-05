Чи можна збирати компанії, якщо кафе і ресторани вийшли з карантину: думка лікаря

Те, що кафе і ресторани відновили роботу після суворого карантину, введеного через пандемію COVID-19, не означає, що збиратися там великими компаніями стало безпечно. Те саме стосується й великих домашніх урочистостей, таких як весілля.

Про це розповіла лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та головний експерт Департаменту охорони здоров'я обладміністрації з епідеміології Наталія Іванченко (Тимко), повідомляється в Telegram-каналі "Лікарі-експерти України".

Так, лікар нагадала, що можна бути інфікованим COVID-19 без симптомів і заразити людину з групи ризику, для якої вірус може бути смертельно небезпечним.

"Продовжуйте дотримуватися важливих правил: соціальна дистанція, миття рук, маска. Навіть коли ви в масці, дотримуйтеся дистанції не менше двох метрів з іншими, часто й ретельно мийте руки", – порекомендувала лікар.

Також вона додала, що в разі контакту з хворим протягом 14 днів після цього слід залишатися вдома.

"Зробіть ПЛР-тест, щоб перевірити, чи є у вас COVID-19, на 14-й день з моменту контакту. Якщо ви спілкувалися з людиною, якій поставили діагноз COVID-19, якщо у вас температура, кашель або утруднене дихання, зателефонуйте лікарю", – зазначила експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на коронавірус можна заразитися вдруге: хто в групі ризику і наскільки небезпечний "рецидив".