До 35% українців вважають, що обов’язки в сім’ї мають розподілятись рівномірно

Від опонентів феміністичного руху не раз чула аргумент, що, мовляв, в Україні гендерна рівність зараз це не на часі. Й опонувати було важко, бо ми мали обмаль досліджень суспільної думки з цього приводу та не розуміли, що з цього приводу думають більшість українців. На щастя, тепер соціологи заповнили цю порожнечу й презентували ґрунтовне дослідження, де в гендерному, віковому й регіональному розрізі показали, яким, на думку громадян, є місце жінки в нашому суспільстві.

Це опитування спростувало низку міфів та виявило кілька суспільних парадоксів сприйняття жінки українцями.

Міф перший про те, що в українській політиці достатньо жінок й взагалі жінкам туди йти не варто. 39% опитаних погодились з тим, що в політичній сфері жінок скоріше замало. Причому, жінки більше схильні до такої думки, ніж чоловіки, а на сході та півдні її дотримуються частіше, ніж на заході та в центрі. Половина опитаних громадян переконані - в парламенті, уряді та місцевій владі жінки недопредставлені, а 82% опитаних позитивно ставляться до того, що жінка йде в політику.

Отже, в суспільстві більше позитивно ставляться до присутності жінок в політиці, ніж нас переконували антифеміністи. Інша справа, що недавно ухвалене виборче законодавство звужує для них простір можливостей, бо перетворює вибори на змагання гаманців кандидатів. Тому запит на жінок в політиці не буде задоволений поки держава не вибудує систему контролю за витратами на виборчу кампанію й не створить усім кандидатам рівні стартові конкурентні умови.

Міф другий про те, що жінці місце на кухні. Блок запитань про розподіл обов’язків в сім’ї виявив несподівано високий відсоток тих родин, де вони поділені порівну. В приготуванні їжі, вихованні дітей та господарських справах – це 28-35%. Й хоча 33% опитаних сказали, що чоловік в сім’ї заробляє більше, але 29% заявили про паритетне головування в родині без домінування однієї зі статей.

Це дуже позитивний сигнал про те, що ми невеликими кроками, але все ж наближаємось до рівноправності в родині. Класичний "домострой" просто відмирає в умовах сучасного світу, коли економіка, соціум та культура розширюють горизонти самореалізації жінки. І завдання держави – прибрати усі бар’єри на цьому шляху, аби спрямувати творчу енергію жінок на благо всього суспільства.

Міф третій про гендерні ролі: жінка – дбає про дім, чоловік – заробляє гроші. Такі стереотипи, як виявилось, дуже міцно засіли в нашій свідомості. 83% опитаних погоджуються з тим, що найважливіше завдання жінки – дбати про дім і сім’ю. 75% солідарні з думкою про те, що головне завдання чоловіка – заробляти гроші. 78% підтримують тезу про емоційність ухвалення жінками рішень. Й жінок, які так думають, навіть більше за чоловіків!

Але це означає, що їм з дитинства, з дитячого садочку та школи вкладали у свідомість таке бачення світу. В тому числі через навчальні програми, плани, підручники. Починаючи з банального "мама мила раму" і закінчуючи тим, що жінка може бути вчителькою чи лікаркою, але не може стати генералом, капітаном корабля чи рятувальником. Добре, якщо вчитель сповідує принципи рівності й недискримінації, але такими є далеко не всі. А серед вчителів просвітницька робота з цього приводу майже не проводиться і в підсумку маємо сумні результати. Тому стереотипи не зникнуть за помахом чарівної палички. Для цього потрібна цілеспрямована державна освітня, просвітницька політика та зміна поколінь.

Завдяки дослідженню ми змогли зазирнути в дзеркало, щоб побачити себе без прикрас. У цьому відображені є багато обнадійливих симпатичних рис, але так само немало неприємних особливостей, пережитків минулого, від яких потрібно позбавлятись. Але головне, що тепер у всіх нас є предмет інтерпретацій і ми будемо спиратися не на власні уявлення про суспільну думку, а на науково визначені факти.

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