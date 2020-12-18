Чи будуть сніг і мороз на Новий рік і Різдво в Україні: синоптик дав прогноз

Погода в Україні на Новий рік і Різдво буде без морозів та опадів.

Про це OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його розрахунками, із 28 грудня в Україні почнеться невелика відлига – температура буде +1...+ 2 градуси. Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі, 31 грудня.

Але вже 1-2 січня, за словами синоптика, очікується легкий мороз до -3 градусів і сніг або мокрий сніг.

У Святвечір, 6 січня, і в Різдво, 7 січня, як зазначив Горбань, очікується відлига до +1...+2 градусів. Опадів не очікується. Сніг із дощем прогнозується до і після цього дня – 4-5 січня і 9-10 січня.

Нагадаємо: як розповів синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило, погода в Україні у День святого Миколая, 19 грудня, також буде без істотних опадів і вітру.

Раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця 2020 року в Україні, пообіцявши мороз на День святого Миколая і "мокрий" Новий рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував в Україні зимове "бабине літо". За його словами, зима почнеться з незначного похолодання, але потішить і нетиповим для цього періоду теплом.