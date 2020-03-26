Чи буде Великдень у 2020 році в Україні: з'явилося пояснення

Кабінет міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації в Україні до 24 квітня, таким чином обмеження будуть діяти і на святкування Великодня 19 квітня.

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OBOZREVATEL дізнався у церков різних конфесій, як будуть проводитися богослужіння у храмах в умовах карантину.

Найбільші релігійні організації України, такі як Православна церква України, Українська православна церква Київського патріархату та Українська греко-католицька церква поки не отримували чітких інструкцій щодо проведення богослужінь на Великдень.

Богослужіння "Твоє місто"

Найбільш ймовірний варіант, що на свято будуть діяти поточні обмеження, тобто традиційних богослужінь з великою кількістю віруючих не буде.

Як сказав коментарі OBOZREVATEL митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко, зараз храми очікують рішення Священного синоду, за їх установкам і будуть проводиться служби.

Але, Драбинко вважає очевидним, що швидше за все вони будуть проводиться в закритому режимі, хоча і не виключається варіант проведення служби на відкритому повітрі.

"Ймовірно, що урочистого богослужіння не буде, але прийти і освятити ту ж паску у людей можливість буде. Звичайно, дотримуючись усіх правил індивідуального захисту, з масками і тримаючи дистанцію", – сказав митрополит.

Освячення паски see-life.biz

В УПЦ КП також готуються до того, що богослужіння будуть проводиться в закритому режимі з трансляцією в мережі.

"Ми будемо стежити за розвитком ситуації, як буде поширюватися епідемія, але ймовірно, що богослужіння пройде при порожніх храмах. Якщо пандемія поширюватиметься, і наша влада прийме рішення продовжувати жорсткі обмежувальні заходи, то віруючі повинні залишатися вдома, і там зустрічати воскресіння Христа", – повідомили в прес-службі церкви.

В УГКЦ теж усвідомлюють всю відповідальність перед своїми віруючими, тому повідомили, що в неділю Пасхи богослужіння, по можливості, будуть проводити на вулиці. Не вчинять процесій – ні в храмі, ні навколо храму.

Великдень-2020

"При цьому їм необхідно забезпечити можливість брати участь в богослужіннях, слухаючи служби через гучномовці або переглядаючи їх на екранах. Слід просити людей не накопичуватися, а перебувати на встановленому санітарними нормами відстані", – пише прес-служба церкви.

При цьому абсолютно всі релігійні організації України наголосили на необхідності залишатися вдома і не наражається себе і інших віруючих на небезпеку людей похилого віку і тих, у кого є ознаки респіраторних захворювань.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавируса по країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

При цьому, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що режим НС може бути скасований раніше 24 квітня, якщо поширення коронавируса буде зупинено.

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