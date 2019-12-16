"Чесний посередник!" Терористи "Л/ДНР" таємно зустрілися з німецьким депутатом у Мінську

Представники непідконтрольних українській владі районів Донецької та Луганської областей провели переговори з депутатом німецького парламенту від праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" і депутатом ПАРЄ Ульріхом Йоме.

Їхня "перша неформальна розмова" відбулася 15 грудня у Мінську. Про це повідомив сам Йоме білоруському агентству "БелаПАН", додавши що проінформував про неї і посла України. Водночас українські дипломати переконують у протилежному і висловили обурення такій ситуації, передає "Радіо Свобода".

"Ми, представники партії "Альтернатива для Німеччини", хотіли б виступити чесними посередниками і будемо інформувати і німецькі, і українські відомства про те, що відбулося, і про плановані розмови", – сказав депутат.

Ульріх Йоме в Мінську зустрівся з бойовики belapan.by

За його словами, в найближчі місяці завдяки таким зустрічам можна буде "зробити значні кроки в напрямку миру" на Донбасі.

"Я вестиму переговори і з українською стороною, тому що питання перемир’я припускають наявність двох сторін", – зауважив Йоме.

Німецький політик підкреслив, що в Раді Європи він висунув ініціативу налагодження переговорів між "ДНР" та "ЛНР" і Україною, а також дати можливість Донецьку і Луганську викласти в РЄ свою позицію.

На його переконання, у переговорах між лідерами "нормандської четвірки" був "відсутній важливий учасник – представники ОРДЛО". Саме тому ініціатива щодо їхнього залучення до переговорного процесу в Парижі раніше вже обговорювалася всередині фракції "Альтернатива для Німеччини".

Представники "Л/ДНР" на зустрічі з німецьким депутатом у Мінську belapan.by

Водночас сайти бойовиків повідомляють, що з їхнього боку в цій зустрічі взяло участь троє представників. Наприклад, уповноважений від "ЛНР" на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Владислав Дейнего нібито висловився за прямий діалог між ОРДЛО і Києвом "на основі об’єктивного підходу, всіх обставин і за посередництва країн-гарантів "нормандського процесу". Крім цього, заявив, що білоруське МЗС було поінформоване про його переговори з німецьким депутатом.

Натомість посол України у Мінську Ігор Кизим спростував таку інформацію, заявивши, що ні його, ні посольство про цю зустріч ніхто не інформував. За його словами, депутати Бундестагу вільні у своїй поведінці.

"Але якщо б нас було поінформовано, і я б спілкувався з цим депутатом, то я б виступив з протестом: ми проти таких зустрічей, які певною мірою легімітизують незаконні збройні формування, якими є так звані "ЛНР" та "ДНР". Всі переговори мають відбуватися в рамках Тристоронньої контактної групи, наступне засідання якої заплановано на 18 грудня. Наразі ми з’ясовуємо обставини зустрічі через МЗС, та я хочу поспілкуватися з послом Німеччини в Білорусі", – прокоментував Кизим.

Що цікаво, у МЗС Білорусі інформації про такі зустріч поки немає. Водночас речник відомства Анатолій Глаз, що, можливо, коментар буде пізніше.

Як писав OBOZREVATEL, спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що внесення змін до Мінських угод повинно обговорюватися на зустрічі "експертів з Києва" і "експертів "ДНР" і "ЛНР". Водночас на "нормандському саміті" Путін заявив, що вважає Мінські угоди безальтернативними і такими, що не підлягають змінам.

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