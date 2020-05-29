Червень-2020 буде примхливим: синоптики здивували кардинально різними прогнозами

Червень 2020 року в Україні мало чим відрізнятиметься від травня. Температура повітря трохи підніметься, а іноді буде навіть по-літньому спекотно, але регіони все так само заливатиме дощами з грозами.

Такий прогноз на перший місяць літа дає низка українських синоптиків. Детальніше про те, яким буде початок літнього сезону та чи чекати нам будь-яких аномалій, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На початку червня потеплішає

За словами фахівців, погода в червні буде досить нестабільною та навіть примхливою. Наприклад, кліматологиня Віра Балабух стверджує, що загалом влітку українці спостерігатимуть різкі зміни клімату: "День – у майці, день – у фуфайці".

"Особливо це стосується червня. Ось зараз холодний травень, але в останні дні вже почнеться літо й температура повітря буде +25...+30 градусів", – каже вона.

Синоптикиня Наталія Діденко стверджує, що після травня відчутніше тепло прийде в Україну з 1 до 7 червня.

"Однак не впевнена, чи будуть всі задоволені", – зауважила фахівчиня.

А ось начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру Владислав Білик підкреслює, що в червні погода в Україні очікується в межах норми – з прохолодною першою декадою, але іноді температура може різко підніматися вгору.

Так, перша декада місяця буде достатньо холодною, а середньомісячна температура – коливатися в межах +18...+22 градуси, іноді піднімаючись аж до +30.

"Зазвичай червень досить прохолодний і дощовий. Якщо говорити про дощі, то кількість опадів буде в межах норми. Тобто перша декада червня буде досить прохолодною, особливо супроти минулого року. Але опадів буде менше", – сказав він.

Ще місяць дощів із грозами?

Синоптикиня Укргідрометцентру Зоя Олійник зазначає, що червень характеризується активною грозовою діяльністю. Тому дощі розподіляться протягом місяця, можливо, будуть зі шквалами й градом.

Водночас температура буде вищою, ніж у травні. Можливі навіть періоди, коли стовпчики термометрів можуть піднятися до +30 градусів і вище.

"Малоймовірно, що в червні середня добова температура опускатиметься нижче від +18...+19. Повинна бути на рівні +20...+25 градусів – а це тепло", – стверджує Олійник.

Про різкі зміни погоди в червні – з дощами, грозами та шквалами – говорить і завідувачка відділення кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова.

"У червні ми чекаємо мінливу погоду, 2-3 дні буде тепло, +25 і вище, потім температура трохи знизиться. За нашими прогнозами, перша половина червня буде дуже нестійкою в плані погоди. Але температура повітря буде однаково вищою від норми. Хоча такої втомливої спеки +30 не буде. Друга половина червня мине в межах норми й навіть декілька днів буде похолодання. Дощі в червні також пройдуть", – прогнозує кліматологиня.

Що буде в регіонах

Інші синоптики обіцяють досить спекотний початок першого місяця літа: в південних і північних областях, а також у центрі температура повітря підніметься до +26...+29 градусів.

Водночас на сході варто очікувати до +28, а на заході 1-3 червня стовпчики термометрів показуватимуть до +30 градусів.

Однак уже 3-4 червня температура повітря почне падати практично у всіх регіонах України. Так, у центрі і на півночі країни в ці дні синоптики прогнозують +20 градусів, на півдні – до +23...+25 градусів, на заході +23, в південних областях у межах +21...+24 градуси.

Такі показники температур триматимуться практично всю першу декаду червня, але на півночі та в центрі з 5 червня очікується навіть похолодання до +13...+15 градусів.

Крім того, в перші дні літа очікується багато опадів – на півдні з 1 до 10 червня буде тільки три сухі дні, на заході, сході й півночі в першу декаду червня очікується п'ять дощових днів.

Порівняно сухо на початку літа буде тільки в центральній частині України: всього три дощові дні в першій декаді червня, проте всі інші дні хоч і минуть без опадів, але будуть хмарними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич стверджує, що, незважаючи на аномально теплу зиму і ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде сильно спекотним.

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