Черкаських медиків забезпечив захисними костюмами Фонд Порошенка. Фото

Медики Чигиринської багатопрофільної лікарні та Черкаської обласної дитячої лікарні отримали партію захисних костюмів та спеціальних окулярів багаторазового використання. Допомогу лікарям передали співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко разом з народним депутатом Марією Іоновою та представниками Черкаської організації партії.

Деталі допомоги, яка захистить лікарів, медсестер та персонал лікарень від COVID-19 і дозволить їм безпечно виконувати свої обов’язки, повідомляються на сайті "Європейської Солідарності".

Черкаських медиків забезпечив захисними костюмами Фонд Порошенка eurosolidarity.org

"Якщо в першій хвилі ми передавали ці костюми опорним лікарням, які зустрічають і лікують хворих на COVID-19, то зараз ми намагаємося допомогти і дитячим лікарням, і обласним лікарням широкого профілю. Усе – аби лікарі були захищені",- сказала Ірина Геращенко.

Черкаських медиків забезпечив захисними костюмами Фонд Порошенка eurosolidarity.org

Вона наголосила, що сьогодні дуже важливо дотримуватися карантину і захистити українського медика. "Зарплата лікаря – чотири-п’ять тисяч гривень. Зарплата медсестри – від трьох до чотирьох тисяч. Така сума не стимулюватиме лікарів працювати. Тому варто модернізувати реформу. Зокрема, необхідно перерахувати тарифи, аби лікарням другої ланки дати більше фінансування для проведення лікування та підвищити зарплату медиків", – додала Ірина Геращенко.

Черкаських медиків забезпечив захисними костюмами Фонд Порошенка eurosolidarity.org

"Вважаю, що наш громадянський обов’язок підтримувати лікувальні заклади. Тримаємо руку на пульсі й надалі будемо допомагати", – наголосив голова Черкаської територіальної організації партії "Європейська Солідарність" Сергій Кудактін.

Черкаських медиків забезпечив захисними костюмами Фонд Порошенка eurosolidarity.org

Нагадаємо, загалом команда Порошенка і корпорація Roshen закупили 130 тисяч захисних костюмів для українських лікарень. Більше 100 тисяч вже розподілені в медзаклади по всій країні.

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