Чергують Нацгвардія і медики: під Радою продовжилися протести

У центрі Києва біля Верховної Ради вранці 18 грудня відновився мітинг проти продажу землі, який напередодні переріс у зіткнення з поліцією.
Як повідомляє "112 Україна", уся територія урядового кварталу посилено охороняється поліцією. Також чергують пожежники, вибухотехніки й медики (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).
"Ранок під ВР поки спокійний. Людей тут ще немає, а вся територія урядового кварталу (це не тільки біля ВР, а й біля Кабміну також) посилено охороняється правоохоронцями, працюють так само і нацгвардійці, і поліція особливого призначення", – зазначає видання.
В урядовому кварталі поновилися мітинги
У відділі комунікації столичної поліції, звернулися до організаторів та учасників заходів із проханням дотримуватися норм чинного законодавства, акції проводити виключно мирним шляхом.
Зауважимо, що в порядку денному Верховної Ради законопроєкту про ринок землі немає. Спікер парламенту Дмитро Разумков вчора, 17 грудня, оголошував про проведення консультацій щодо закону про землю, тому засідання може закінчитися, не розпочавшись.
В урядовому кварталі тривають мітинги
Скриншот
В урядовому кварталі тривають мітинги
Скриншот
В урядовому кварталі тривають мітинги
Главком
В урядовому кварталі тривають мітинги
Главком
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у центрі Києва 17 грудня почалися масові мітинги під Верховною Радою України.
На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі і противники нового Трудового кодексу.
Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури і ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.
А противники земельної реформи висунули уряду три ключові умови: продовжити мораторій на продаж землі, провести всеукраїнський референдум з цього питання, а також забезпечити викуп паїв державою за ринковою ціною для тих, хто хоче продати свою землю.
Під час мітингу учасники протесту почали кидатися камінням, а поліція застосувала сльозогінний газ.
Всього постраждали 17 правоохоронців і два учасники мітингу, одному з яких потрапили бруківкою в око.
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