"Черга до Гіві була б менша": Соколова вказала Україні на прорахунок з Донбасом

Якби на Донбасі проводилася постійна політика українізації, проросійські сили у 2014 році не мали б в цьому регіоні ніяких шансів.

Адже населення не було б сприйнятливим до нав'язаної пропагандистської ідеології псевдогероїв і сепаратизму. Про це заявила українська журналістка Яніна Соколова в ефірі онлайн-зустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Якби там була українська культура, повірте мені... Війна, вона ж не автоматах, а в головах. Якби там була українська культура, все було б зовсім інакше. І черги з гвоздичкою після смерті Гіві, Мотороли були б менші. Тому що частина людей просто б переїхала сюди через неможливість існування там", — впевнена вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова заявила, що в недалекому майбутньому жителі тимчасово окупованого Донбасу у вишиванках зустрічатимуть в центрі своїх міст Героїв Збройних сил України. Більш того, їх приходу чекатимуть навіть ті, хто симпатизував терористам "Л/ДНР".

Також вона засудила колабораціоністів із "Л/ДНР", які скаржаться на те, що їм складно отримувати пенсію на території вільної України. Для того, щоб уникнути цього, вона порадила прихильникам "русского міра" повертатися до складу рідної країни і не зраджувати її.

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