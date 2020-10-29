Через коронавірус на Чернігівщині помер переобраний мер

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер мер Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко, який був переобраний на другий термін.

У нього був діагностований COVID-19 і двобічна пневмонія, розповів "Суспільному" головний лікар обласної лікарні Андрій Жиденко, куди був госпіталізований міський голова.

Бондаренко доставили в лікарню в ніч з 27 на 28 жовтня в тяжкому стані.

Спочатку він був на кисневій терапії, а потім мера підключили до штучної вентиляції легенів. За словами лікаря, у нього було уражено 80% легенів.

Бондаренко був мером Новгород-Сіверського з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня, куди він йшов від партії "Рідний дім", його переобрали на другий термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Борисполя Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусом. Він був лідером виборчих перегонів на посаду голови Бориспільської ОТГ.

Нові вибори мера можуть відбутися в січні 2021 року.