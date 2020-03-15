Через карантин в Україні можуть закрити метро та відмінити поїзди: розкрито деталі

Міністерство охорони здоров'я рекомендуватиме уряду внести зміни до графіка громадського транспорту, що може включати припинення залізничного сполучення між містами.

Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Зокрема, на питання, чи будуть закривати метро та залізничне сполучення між містами, Ляшко відповів: "Так, ми будемо рекомендувати зміну графіка громадського транспорту, щоб мінімізувати скупчення людей в одному місці".

Через карантин в Україні можуть закрити метро та та відмінити поїзди

За словами Ляшка, МОЗ рекомендуватиме внести більш жорсткі зміни до постанови Кабміну про карантин. Він також не виключив, що карантин буде продовжено, в залежності від епідемічної ситуації в Україні.

"Ми будемо ініціювати закриття ТРЦ, кінотеатрів, музеїв та інших закладів, де відбувається масове скупчення людей. Ми будемо ініціювати закриття закладів громадського харчування. Найближчим часом ми це розглянемо і подамо", – сказав він.

Разом із тим міністр інфраструктури Владислав Криклій на уточнююче питання, чи буде припинено сполучення між містами, сказав, що нині такого рішення не прийнято. Однак, за його словами, МОЗ буде це рекомендувати і окремо на засіданні уряду буде розглядатися і ухвалюватися рішення щодо будь-якого громадського транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні рекомендують розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення коронавірусу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!