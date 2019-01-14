''Чекають концтабори'': в ''ДНР'' вигадали нову страшилку для жителів Донбасу

Письменник-фантаст і колишній ватажок терористів "ДНР" Федір Березін заявив, що нібито в разі переходу фейкових республік до України, всіх незгодних чекають концтабори і вантажні потяги.
Безглуздою заявою він вибухнув в інтерв'ю одному з пропагандистських ресурсів. За його словами, доля жителів "ДНР" уже визначена.
"Із тими, хто був в окопах, а також з їхніми сім'ями, все зрозуміло. Їх чекають українські концтабори, які зараз припадають пилом, але вони ж були готові", – висловився він.
Федір Березін
fregat-vt.livejournal.com
Також, за словами скандального письменника, пристосовані і спеціальні вагончики. "Цілі потяги, щоб туди вантажити, як худобу, людей, які хоч щось варнякатимуть проти Києва", – продовжив Березін у дусі російської пропаганди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти розкрили новий план Кремля на Донбасі.
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