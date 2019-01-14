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''Чекають концтабори'': в ''ДНР'' вигадали нову страшилку для жителів Донбасу

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Письменник-фантаст і колишній ватажок терористів "ДНР" Федір Березін заявив, що нібито в разі переходу фейкових республік до України, всіх незгодних чекають концтабори і вантажні потяги.

Безглуздою заявою він вибухнув в інтерв'ю одному з пропагандистських ресурсів. За його словами, доля жителів "ДНР" уже визначена.

"Із тими, хто був в окопах, а також з їхніми сім'ями, все зрозуміло. Їх чекають українські концтабори, які зараз припадають пилом, але вони ж були готові", – висловився він.

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Федір Березін

Федір Березін

fregat-vt.livejournal.com

Також, за словами скандального письменника, пристосовані і спеціальні вагончики. "Цілі потяги, щоб туди вантажити, як худобу, людей, які хоч щось варнякатимуть проти Києва", – продовжив Березін у дусі російської пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти розкрили новий план Кремля на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Ossi Volter
Ossi Volter
В Сибирь...ополченцев .их семьи .детей и всех остальных недоумков.Я сам бы выбил стульчик под ногами приговоренного к повешению Порошенко или Путина.но и наш народ дебил...
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Для таких как этот автор, "руководителей", "командиров" ждет расстрел при аресте или попытке бегства. К чему сложности? А прочее население чего трогать? Кому то же надо будет вытаскивать трупы из шахт и озер, восстанавливать вырезаное и вывезеное? А то до сих пор не верят.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
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