''Чекають концтабори'': в ''ДНР'' вигадали нову страшилку для жителів Донбасу

Письменник-фантаст і колишній ватажок терористів "ДНР" Федір Березін заявив, що нібито в разі переходу фейкових республік до України, всіх незгодних чекають концтабори і вантажні потяги.

Безглуздою заявою він вибухнув в інтерв'ю одному з пропагандистських ресурсів. За його словами, доля жителів "ДНР" уже визначена.

"Із тими, хто був в окопах, а також з їхніми сім'ями, все зрозуміло. Їх чекають українські концтабори, які зараз припадають пилом, але вони ж були готові", – висловився він.

Федір Березін fregat-vt.livejournal.com

Також, за словами скандального письменника, пристосовані і спеціальні вагончики. "Цілі потяги, щоб туди вантажити, як худобу, людей, які хоч щось варнякатимуть проти Києва", – продовжив Березін у дусі російської пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти розкрили новий план Кремля на Донбасі.

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