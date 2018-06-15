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"Час спливає!" Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова

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Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав світ приєднатися до вимоги звільнити українського політв'язня з Криму Олега Сенцова, який уже 32 дні голодує в російській колонії.

У своєму акаунті у Twitter він закликав весь світ приєднатися до нього і боротися за звільнення режисера.

"Сьогодні перший день чемпіонату світу з футболу і 32-й день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтесь до мене... у заклику звільнити цього українського режисера, незаконно ув'язненого в Росії. Час спливає, і він може померти за свої погляди", - сказано у повідомленні.

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"Я пощади не прошу": Сенцов написав нового листа

Зазначимо, що постійний представник України при ООН Володимир Єльченко передав офіційного листа від імені 38 країн генеральному секретарю ООН перед його візитом до Росії з проханням посприяти у звільненні з російського полону Сенцова і всіх інших політичних заручників Кремля.

"Сьогодні (15 червня. - Ред.) ми передали Генеральному секретарю ООН спільного листа від імені 38 держав, зокрема України, країн Євросоюзу, США, Туреччини, Грузії, Молдови, Австралії, Канади, Ісландії, Ліхтенштейну і Швейцарії, з проханням сприяти у звільненні Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів Кремля. Вдячні нашим партнерам за безпрецедентний крок солідарності", - заявив український дипломат у коментарі "Укрінформ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Європарламенту закликали світових лідерів бойкотувати ЧС-2018 у Росії.

14 червня вони прийняли резолюцію з вимогою до російської влади негайно звільнити Сенцова та інших українців, затриманих в РФ і Криму.

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "Обозреватель".

Теми
Справа Олега СенцоваУкраїнські політв'язні в Росії
Особи
Стівен КінгОлег Сенцов
Місце
США
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Штырит колорадскую нечисть от Сенцова, как упырей от солнца
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России." Шо, ознакомился с материалами дела?И почему ты Бута с Ярошенко освободить не призываешь?Двуликий анус
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кастрюлев Мыкола, Пашёл нах, подонок!
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Русский Солдат
Русский Солдат
Не, ну вы где нибудь слышали, чтобы террористы голодали? И что, его за это отпустить надо? Он еще героя украины не получил. Пусть посидит. Рано ему еще на украину.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Русский Солдат, когда ты уже заткнёшься, пидор?
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