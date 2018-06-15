"Час спливає!" Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова

Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав світ приєднатися до вимоги звільнити українського політв'язня з Криму Олега Сенцова, який уже 32 дні голодує в російській колонії.

У своєму акаунті у Twitter він закликав весь світ приєднатися до нього і боротися за звільнення режисера.

"Сьогодні перший день чемпіонату світу з футболу і 32-й день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтесь до мене... у заклику звільнити цього українського режисера, незаконно ув'язненого в Росії. Час спливає, і він може померти за свої погляди", - сказано у повідомленні.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5 - Stephen King (@StephenKing) 14 червня 2018 р

Зазначимо, що постійний представник України при ООН Володимир Єльченко передав офіційного листа від імені 38 країн генеральному секретарю ООН перед його візитом до Росії з проханням посприяти у звільненні з російського полону Сенцова і всіх інших політичних заручників Кремля.

"Сьогодні (15 червня. - Ред.) ми передали Генеральному секретарю ООН спільного листа від імені 38 держав, зокрема України, країн Євросоюзу, США, Туреччини, Грузії, Молдови, Австралії, Канади, Ісландії, Ліхтенштейну і Швейцарії, з проханням сприяти у звільненні Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів Кремля. Вдячні нашим партнерам за безпрецедентний крок солідарності", - заявив український дипломат у коментарі "Укрінформ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Європарламенту закликали світових лідерів бойкотувати ЧС-2018 у Росії.

14 червня вони прийняли резолюцію з вимогою до російської влади негайно звільнити Сенцова та інших українців, затриманих в РФ і Криму.