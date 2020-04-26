ЧАЕС будували халатно і з крадіжками! У мережі знову спливли розсекречені документи КДБ

Згідно з розсекреченими архівами КДБ, під час будівництва Чорнобильської атомної електростанції допускалося грубе порушення технічних норм.

Архівні документи були розсекречені ще у 2016 році, але сьогодні про них згадали в зв'язку з річницею катастрофи на ЧАЕС, пише в блозі на OBOZREVATEL Максим Мирович (щоб подивитися всі документи, доскрольте до кінця сторінки).

Катастрофа на Чорнобильській АЕС Архівне фото

Один з документів – доповідна записка Першому секретарю київського обкому Компартії України Цибульку В.М. про порушення технічних норм на будівництві Чорнобильської АЕС. Тематика записки безпосередньо стосується технічних порушень в будівництві станції, а також говорить про крадіжку матеріалів з будмайданчика.

Другий документ – доповідна записка в.о. начальника УКДБ при РМ УРСР по Київській області підполковнику Глушакову Г.І. про серйозні недоліки на будівництві ЧАЕС, відступи від технічних норм і порушеннях технологічних процесів під час будівництва.

Третій документ – доповідна записка на ім'я начальника управління КДБ СРСР по Києву та Київській області. Уже в першому абзаці йдеться про серйозні порушення в будівництві станції, які в подальшому можуть призвести в тому числі і до аварій.

На другій сторінці йдеться про помилки в покритті машинного залу – можливо, в результаті саме цього його дах було пробито уламками активної зони реактора в ході аварії 1986 року. Багато сказано там і про погану гідроізоляцію енергоблоків.

На останніх сторінках говориться про численні порушення техніки безпеки і численні травми, отримані будівельниками під час робіт зі зведення АЕС.

Як розповів OBOZREVATEL один з ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС, пожежник з Прип'яті Петро Шавро, до 26 квітня 1986 року на електростанції було ще дві аварії.

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