"Б'ють, убивають!" Сущенко розповів про жахи полону в російській в'язниці

Звільнений із російського полону український журналіст Роман Сущенко розповів про жахи перебування у російських в'язницях.

Українець зазначив, що в "Лефортово" йому змінили 12 камер, повідомляють "Факти".

"Але в камеру я потрапив трохи пізніше. Спочатку відправили на карантин. У "Лефортово" зовсім інші умови, закони і порядки, ніж в інших ізоляторах. Це мені пояснили пізніше в "Матроській тиші". Десять діб провів в одиночці. Забрали все (власне, з речей у мене був лише легкий рюкзак, у ньому якісь серветки, вода і так далі), залишили тільки нижню білизну", – згадував він.

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Сущенко додав, що у в'язниці йому видали лише фуфайку та шапку. Коли він перебував у карантинній камері, то весь час був під наглядом – кожні пів години-годину заглядав наглядач. Охорона дивилася, що щоб в'язень не наклав на себе руки.

"Стоять металеві ліжка (ніжки забетоновані, не можна нікуди зрушити), шафи приварені до стін. Навіть туалетного паперу не було. Потім принесли зубну щітку, пасту і одну бритву", – зазначив він.

Журналіст підкреслив, що в ізоляторі не було провокації або насильства з боку охорони, просто холодне відношення. Водночас в камері він був один, без книг, газет, телевізора.

Роман Сущенко

"На третій або четвертий день дали якийсь журнал, до того ж торішній. Я хоч букви побачив. Тому що реально можна було зійти з розуму", – розповів він.

Також Сущенко поділився про інших ув'язнених, які відчули на собі жахи російських в'язниць.

"Була одна дама, котра потрапила, як я зрозумів, за статтею про тероризм. Її постійно возили в суд. Кожного разу було чутно, як вона кричала в коридорі: "Б'ють, убивають". Висловлюючись сленгом, "розгойдувала човен". Тут же починали стукати з інших камер: "Ви що з людиною робите?" Потім вона затихала", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Роман Сущенко розповів про провокації в колонії РФ.

Зазначимо, що Сущенку, якого звільнили з російської в'язниці 7 вересня, заборонили в'їзд до РФ на 20 років.

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