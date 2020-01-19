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19 січня • оновлено в 23:01
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"Був застрелений братушанею": в мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

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Стало відомо про ліквідацію на Донбасі ще одного бійця "Л/ДНР" Дениса Медведєва (Трухіна). Окупанта застрелив його ж товариш.

Про це повідомив офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (Штірліц) в своєму Telegram-каналі.

Також Штірліц підкреслив, що в РФ хотіли навіть звинуватити у смерті Медведєва українських військових.

"200-та бригада. 13.01.20 Трухін Денис сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Був зстрелений братушанею на позиціях. Російське окупаційне командування старається звинуватити підрозділ ОС в обстрілі. Але, калібр 9 мм на таку відстань не стріляє", – написав автор повідомлення.

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Крім того, відповідна інформація з'явилася на сайті "Миротворець":

"Бойовик НВФ. Ліквідовано 13.01.2020. Дата народження: 15.01.1997. Ховається на Росії, в м. Челябінськ. Родич: Медведева (Трухина) Наталія Сергіївна 25.08.1979 р Молодогвардійськ, вул. Коцюбинського 13. Брат: Куксов Ростислав Анатолійович, 30.11.1994, банк. карта 5168 7551 1361 8397, Луганська обл., м.Луганськ, Вул.Матросова, 2Б".

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

myrotvorets.center/amp/1287551

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ розкрила підступний план терористів. Виявилося, що "ЛНР" шукає ворогів.

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Waix Alex
Waix Alex
Все оккупанты и сепары будут уничтожены!Слава Украине!
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Харченко Александр
Харченко Александр
Хоть семейка его с соседями побухает на похоронные денежки.Так что, как не крути. всем радость от погибели этого выб..ядка....Пусть горит в Аду....
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3
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Харченко Александр, Гы-гы, начнут за упокой, а потом гармошка и мордобой. Гдядишь, ещё пара-тройка жмуров. Мелочь, а приятно ))))
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Земля ему стекловатой.
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2
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