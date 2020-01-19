"Був застрелений братушанею": в мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі

Стало відомо про ліквідацію на Донбасі ще одного бійця "Л/ДНР" Дениса Медведєва (Трухіна). Окупанта застрелив його ж товариш.

Про це повідомив офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (Штірліц) в своєму Telegram-каналі.

Також Штірліц підкреслив, що в РФ хотіли навіть звинуватити у смерті Медведєва українських військових.

"200-та бригада. 13.01.20 Трухін Денис сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Був зстрелений братушанею на позиціях. Російське окупаційне командування старається звинуватити підрозділ ОС в обстрілі. Але, калібр 9 мм на таку відстань не стріляє", – написав автор повідомлення.

Крім того, відповідна інформація з'явилася на сайті "Миротворець":

"Бойовик НВФ. Ліквідовано 13.01.2020. Дата народження: 15.01.1997. Ховається на Росії, в м. Челябінськ. Родич: Медведева (Трухина) Наталія Сергіївна 25.08.1979 р Молодогвардійськ, вул. Коцюбинського 13. Брат: Куксов Ростислав Анатолійович, 30.11.1994, банк. карта 5168 7551 1361 8397, Луганська обл., м.Луганськ, Вул.Матросова, 2Б".

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі myrotvorets.center/amp/1287551

У мережі повідомили про загибель ворога України на Донбасі myrotvorets.center/amp/1287551

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ розкрила підступний план терористів. Виявилося, що "ЛНР" шукає ворогів.

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