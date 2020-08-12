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Бутусов розповів про перші симптоми COVID-19: непомітно захворіла майже вся сім'я

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
4,5 т.
Бутусов розповів, як його родина захворіла на коронавірус

Бутусов розповів, як його родина захворіла на коронавірус.

У майже всієї родини українського журналіста Юрія Бутусова виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Бутусов розповів, що спочатку симптомів інфекції ні у кого не було.

"Два дні була температура 37 у моєї старшої дочки, якій 12 років. Ніяких симптомів хвороби у неї не було, лікарі вважають таке невелике підвищення температури нормою, тому ми не турбувалися. І ось я відчув незвичайну ломоту в суглобах і втому з самого ранку. виміряв температуру – 37. Нежитю немає, кашлю немає. на наступний день виспався, стало легше, температура пройшла. Але на третій день з самого ранку знову з'явилася сильна ломота, велика втома і температура 37. Це для мене незвично", – зазначив журналіст.

Бутусов зробив тест, який виявився позитивним. Потім пройшли перевірку всі члени його сім'ї. Виявилося, що майже у всіх їх – дружини і двох дочок – коронавірус.

"При цьому у дружини з симптомів була тільки втома, втрата запахів, і більше нічого, а у молодшої дочки взагалі ніяких симптомів і зниження активності не було. Середня донька (9 років) виявилася повністю здорова", – уточнив він.

Журналіст нагадав, що коронавірус є небезпечним і закликав людей здавати тести.

"Реальна статистика хворих в рази вище, ніж встановлене число хворих. Треба розуміти – вірус вдарить по всім. Тому багато людей з вірусом серед нас, не мають симптомів, або хворіють, але не роблять тести, тому ви напевно зіткнетеся або вже не раз стикалися з носієм коронавірусу", – підкреслив Бутусов.

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 11 серпня в Україні офіційно було підтверджено 83 115 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 158 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні помер вже 1 951 особу (+29 за добу), а 44 934 пацієнта (+575) повністю побороли хворобу.

УкраїнаКоронавірусЮрій Бутусов
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