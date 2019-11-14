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14 листопада • оновлено в 14:05
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Буря вщухне: синоптикиня дала прогноз на п'ятницю в Україні

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В Україні продовжиться сухий період погоди, лише тумани збільшать вологість повітря. Опади у п'ятницю, 15 листопада, очікуються на заході України.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Водночас сильний вітер, який вирував в Україні останніми дні, вщухне. Лише на сході ще затримаються окремі штормові пориви.

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Буря вщухне: синоптикиня дала прогноз на п'ятницю в Україні
Буря вщухне: синоптикиня дала прогноз на п'ятницю в Україні

"Температура повітря низької буде на півночі України, +7...+11 градусів. На сході і в центрі +8...+13 градусів. На заході +10...+14 градусів, на Закарпатті до +13...+17 градусів. У південній частині +12...+17 градусів", – додала Діденко.

У Києві 15 листопада опади малоймовірні, південно-східний вітер стихне до помірного, температура повітря вночі буде низькою, близько +3 градуси, вдень очікується до +9.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики уточнили прогноз погоди в Україні. На заході країни 14 листопада очікуються дощі, по всій території – сильний вітер

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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