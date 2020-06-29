Верховную абизяну лыныры по фамилии Пасечник как кто-то сглазил: не угасли еще толком страсти по шахтерам из Антрацита, которые чуть ли не с боем выбили немного заработанных денег у оккупационных типа властей ["власти" перепугались бунта так, что с перепугу и мтс, и русские пропагандистские сайты заблокировали], как новые проблемы на подходе. Коллаборанту Пасечнику, если честно не позавидуешь : тупят самозванцы из типа министерства угля, которые тупят местные полицаи, тупят типа военные, которые глушат мобильную связь с помощью РЭП-ов и РЭБ-ов, а виноват будет все равно именно Леня.

В связи с этими событиями, все громче ширятся слухи о возможной отставке Пасечника, а одной из возможных версий "ухода на пенсию", является "по состоянию здоровья", мол Пасечника русские кураторы снимут после чумного парада, москва не простила бунтов шахтеров и все такое. Правда, лично я в это не верю - вход в русский мир копейка, а выход, как говорится, или через лифт, или через кафе "сепар".

Но то я немного отвлекся от темы. Давайте лучше поговорим о том, какой удар в спину Пасечнику готовят солдаты НАТО из оккупированного рф Алчевска. Ну, то есть обычные работяги, которым немного надоело есть обещания самозванцев у власти. Правда, их все равно обвинят в работе на ЦРУ и на сбУ, но то таке - в Антраците было тоже самое, недовольных шахтеров пытали и похищали местные садисты из мыгыбы лыныры, чтобы горняки не гавкали на падишаха лыныры, его банду и не требовали денег.

Но перейдем к сути. Начнем с того, что не так давно в Алчевске потушили последнюю печь на металлургическом комбинате. Официальная версия - на ремонт и все такое, но ... Но даже сами алчевцы в это не верят, поэтому сразу после объявления о типа ремонте, люди начали искать работу вне Алчевска - лынырийские сказки бывают не всегда со счастливым концом, так сказать.

Ну, а те, кого никто не ждет и тем, кому идти некуда из числа работников Алчевского Металлургического комбината, начали тихо проедать те деньги, которые остались на руках. Только деньги имеют свойство заканчиваться и за фотку путина в Алчевске ни хлеба, ни молока не купишь, именно поэтому терпеливые алчевцы начали переодеваться в камуфляж НАТО. Ну, то есть требовать деньги.

Честно, не владею точной информацией на сегодня о цифрах в рублях, которые должны работникам металлургического комбината в Алчевске, ведь после того, как предприятие отжали в пользу макак лыныры, увидеть зарплату для местных металлургов стало такой же мечтой как электричка из Алчевска в Париж - новые эффективные типа манагеры начали рубить деньги, выплачивая людям ровно столько, чтоб не сдохли. Но, по неподтвержденным данным, задолженность по зарплате у работников АМК реально большая - в среднем не выплачивали 1,5-2 года зарплату. Для тех, кто не верит, что такое возможно, просьба спросить у шахтеров шахты в Зоринске, какого ху... Зачем ходить на работу 22 месяца, если тебе не платят зарплату в полном объеме.

Но мы опять отвлеклись от темы, давайте все-таки про зраду, которая прилетела в Алчевск. Зрада заключается в том, что манагеры пасечника достали даже таких терпил как алчевские работники АМК, которых не мало и не много - порядка 11000 душ - местные активисты, по примеру пацанов из Антрацита, взяли и расклеили от такие листовки + начали самоорганизовываться.

Бунты в Алчевске, или Удар в спину Пасечника

Бунты в Алчевске, или Удар в спину Пасечника

Бунты в Алчевске, или Удар в спину Пасечника

Бунты в Алчевске, или Удар в спину Пасечника

Бунты в Алчевске, или Удар в спину Пасечника

Бунты в Алчевске, или Удар в спину Пасечника

Если кто не понял, что это как минимум уменьшает шансы дожить до пенсии. Я бы даже сказал до понедельника, но боюсь загадать желание [вдруг не сбудется]. Просто сложите все пазлы в кучу и подумайте, кто будет крайним: голодные бунты уже были в Зоринске, такие же бунты были в Антраците, на очереди бунты в Алчевске, которые будут реально масштабными. Как по мне, у стрелочника фамилия на -п- начинается. Или я не прав?

Эпилог. Ждем нового отключения мтс на оккупированной рф части Луганской области и объявления огромного количества зараженных в Алчевске + закрытие Алчевска на въезд-выезд. Ну и обнуления пасечника. Пошел за попкорном

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