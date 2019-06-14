"Бунт" Філарета в ПЦУ: Епіфаній назвав причину розбіжностей

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що розбіжності з почесним патріархом Філаретом виникли, зокрема, через бажання останнього бути єдиним бенефіціаром ПЦУ.
Про це митрополит сказав в ефірі "Радіо НВ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Після Об'єднавчого собору і після отримання Томосу у нас відбулися певні розбіжності в майбутньому баченні розвитку єдиної помісної православної церкви, в моделі управління церквою, яка об'єдналася", – зазначив Епіфаній.
Філарет і Епіфаній
cerkvarium.org
За його словами, так званими акціонерами Томосу є не якась конкретна особа, а український народ.
"Але зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна фігура [Філарет], певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно...
На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву", – додав церковник.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Також у ПЦУ заявили, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність церкви. Єпископ Адріан Кулик-Богдан назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".
11 червня Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний Собор, хоча статут церкви такого права йому не дає.
Також Філарет заявив, що не був ознайомлений із Томосом до його отримання, тому не приймає його.
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