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"Бунт" Філарета в ПЦУ: Епіфаній назвав причину розбіжностей

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Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що розбіжності з почесним патріархом Філаретом виникли, зокрема, через бажання останнього бути єдиним бенефіціаром ПЦУ.

Про це митрополит сказав в ефірі "Радіо НВ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Після Об'єднавчого собору і після отримання Томосу у нас відбулися певні розбіжності в майбутньому баченні розвитку єдиної помісної православної церкви, в моделі управління церквою, яка об'єдналася", – зазначив Епіфаній.

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Філарет і Епіфаній

Філарет і Епіфаній

cerkvarium.org

За його словами, так званими акціонерами Томосу є не якась конкретна особа, а український народ.

"Але зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна фігура [Філарет], певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно...

На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву", – додав церковник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особи
Митрополит ЕпіфанійПатріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
церковний конфліктПЦУУПЦ КПрелігіявидео
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Слава Святому Филарету! Епифаний обманул с Порошенко Филарета! Слава Киевскому Патриархату!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Кожедуб ruslan, тю,бля
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40 tetigistus
40 tetigistus
Цирк)
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
40 tetigistus, не оскорбляйте цирк!
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