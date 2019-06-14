"Бунт" Філарета в ПЦУ: Епіфаній назвав причину розбіжностей

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що розбіжності з почесним патріархом Філаретом виникли, зокрема, через бажання останнього бути єдиним бенефіціаром ПЦУ.

Про це митрополит сказав в ефірі "Радіо НВ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Після Об'єднавчого собору і після отримання Томосу у нас відбулися певні розбіжності в майбутньому баченні розвитку єдиної помісної православної церкви, в моделі управління церквою, яка об'єдналася", – зазначив Епіфаній.

Філарет і Епіфаній cerkvarium.org

За його словами, так званими акціонерами Томосу є не якась конкретна особа, а український народ.

"Але зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна фігура [Філарет], певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно...

На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву", – додав церковник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram