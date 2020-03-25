"Буковель" закрився через спалах коронавірусу в Україні

Найбільший і найдорожчий український гірськолижний курорт "Буковель" припиняє свою роботу через поширення коронавірусу в країні.

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Закритий він буде, починаючи з 25 березня. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, посилаючись на заяву одного з власників Олександра Шевченка.

"Курорт міг би працювати і далі, але через жорсткий карантин у країні комплекс змушений зупинити свою діяльність", – цитують його слова в повідомленні.

"Буковель" закрився через коронавірус

Шевченко додав, що всі відпочивальники, хто вже оплатив проживання в готелях заздалегідь, зможуть написати спеціальні заяви і питання з поверненням грошей буде вирішене.

Водночас раніше в ЗМІ зазначали, що навіть незважаючи на те, що в Україні ввели карантин через поширення коронавірусу, а в Івано-Франківській області – режим "надзвичайної ситуації", гірськолижний комплекс "Буковель" продовжував діяльність. Заклади громадського харчування там перейшли на режим доставки або самовиносу, але працювали декілька готелів і всі 16 підйомників, траси.

"Буковель" припиняє роботу через коронавірус Telegram-канал PavlovskyNEWS

Як повідомляв OBOZREVATEL, приблизно 100 українських високопоставлених політиків і зірок шоу-бізнесу в розпал коронавірусу 8 березня закривали курортний сезон в Куршевелі. Звідти вони могли привезти хворобу в Україні.

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