"Буки" біля адмінкордону з Кримом: Україна підготувала "сюрприз" окупантам

У Херсонській області 31 жовтня розпочнуться тактичні навчання з бойовою стрільбою із зенітних ракетних комплексів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook. Стрільби відбуватимуться до 4 листопада на Державному випробувальному полігоні Збройних сил України "Ягорлик".

Навчання проходитимуть з бойовою стрільбою з підрозділами ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольні льотні випробування ракет до зенітних ракетних комплексів С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 та визначальні відомчі випробування зенітного ракетного комплексу С-125-2Д1.

Україна проведе бойові стрільби із ЗРК на Херсонщині Командування Повітряних Сил ЗСУ\Facebоok

Попередньо Повітряні сили ЗСУ зарезервували район стрільб в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Херсонської області. Також у районі проведення бойових стрільб ЗРК буде закрито повітряний та морський простір, про що були надіслані відповідні попередження.

"З метою дотримання заходів безпеки через голів сільських рад попереджено населення навколишніх сіл про заборону перебування на території полігону та про порядок дій при знаходженні (після стрільб) уламків ракет чи БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Бойові стрільби зенітних ракетних комплексів та іншого озброєння на полігоні "Ягорлик" у Херсонській області проводяться з 2016 року. Єдиний полігон "Чауда", який використовувала Україна для цих потреб, залишився в тимчасово окупованому Криму.

Командування Повітряних Сил ЗСУ\Facebоok

Командування Повітряних Сил ЗСУ\Facebоok

Як писав OBOZREVATEL, 24 вересня, в Україні стартували стратегічні командно-штабні навчання з органами військового управління Збройних сил України та іншими складовими сил оборони із залученням військ "Козацька воля-2019".

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